Sorrisi e note di solidarietà: a Martano una notte di beneficenza dedicata ai bambini nel nome di Anastasia

Per il terzo anno consecutivo, a Martano, si mette in moto la macchina della solidarietà degli organizzatori di “Notte di Note È Solidarietà”.

Questa edizione che si svolgerà, domenica 1 settembre dalle ore 18.30, nella centralissima Piazzetta Caduti, antistante il Castello Baronale di Martano, sarà dedicata alla raccolta fondi a favore dell’associazione “Gli Amici di Anastasia”.

“La Piazzetta dei Sorrisi” questo il titolo della serata che sarà all’insegna di musica, suoni, colori e allegria tutta dedicata ai bambini e per i bambini. Il ricavato servirà, infatti, a rendere meno tristi le degenze dei piccoli ricoverati del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale di Gallipoli.

La Piazzetta dei Sorrisi

Per una sera la Piazzetta Caduti a Martano si trasformerà e diventerà “La Piazzetta dei Sorrisi”.

I clown dell’associazione Gli Amici di Anastasia coloreranno la piazza con i loro addobbi e la loro presenza. Ma non solo. Per i piccoli ospiti, tantissimi gonfiabili, attività ricreative, trucco e parrucco per trasformare in fiaba una bella serata di fine estate dedicata alla solidarietà.

Sul palco si alterneranno il Mago Rocky, con la sua magia comica, Alessandra Manco e le sue bolle di sapone e i piccoli cantanti preparati dal vocal coach Tony Frassanito.

Durante la serata saranno estratti i biglietti di una lotteria il cui primo premio è un meraviglioso mosaico realizzato dall’artista Stefania Bolognese.

“Obiettivo della serata è raccogliere fondi a favore dell’associazione Gli Amici di Anastasia, da destinare alla realizzazione di alcuni progetti, tra cui l’acquisto di aste porta flebo di legno colorato già richieste dall’oncologico pediatrico di Gallipoli” ha sottolineato Maria Assunta Russo, event planner di NdNèS.

Lo spirito dell’evento è stato sottolineato anche da Daniela Stomeo, art director dell’evento: “La musica, l’arte e il divertimento dei bambini, ancora una volta sono veicolo di speranza in un viaggio che coinvolge l’intera comunità. Per tutto questo, il nostro ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale che è stata al nostro fianco in questa avventura”.

In prima linea, come sempre, ACAM Martano.

Parole di ringraziamento sono state espresse dagli organizzatori di “Notte di note è solidarietà” a Lorenzo Luceri, presidente di ACAM, Associazione Commercianti, Artigiani ed Operatori Economici di Martano, per l’impegno e la dedizione con cui ha coinvolto gli operatori economici, consentendo la realizzazione di Notte di Note è solidarietà.

Gli Amici di Anastasia

Anastasia era una bambina speciale, sensibile, solare e con un sorriso costante che illuminava le giornate di chi la amava e di chi la incontrava.

La vita però è stata dura con lei. Nel 2012, infatti, le fu diagnosticata la malattia che, nel giro di pochissimo tempo, la portò ad affrontare un calvario forse più grande di lei.

Il coraggio e la determinazione con cui affrontò le cure non furono sufficienti e la piccola Anastasia, il 5 gennaio 2014, fu strappata all’affetto dei suoi cari.

Ma Anastasia, da piccolo angelo, ha compiuto un miracolo. Dal 2014 Anastasia si manifesta con il suo grande cuore che contagia sempre nuove amici. Anastasia c’è anche grazie anche al grande cuore della sua giovane mamma Antonella, che ha deciso di fondare e portare avanti il progetto di solidarietà “Gli amici di Anastasia Onlus”, un sodalizio che perpetua il ricordo della piccola Anastasia, tramite raccolte fondi e donazioni, in nome del volere della piccola Anastasia: donare un sorriso a chi soffre.

Appuntamento, dunque, dedicato a Gli Amici di Anastasia con “Notte di Note È Solidarietà” domenica, 1 settembre, ore 18.30, nella Piazzetta Caduti a Martano che diventerà per una serata “La Piazzetta dei Sorrisi”.

Sarà presente il sindaco di Racale Donato Metallo che verrà premiato per il suo impegno a favore dell’associazione.

L’accesso a tutte le attrazioni è totalmente gratuito.