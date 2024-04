Centro studi giuridici “Michele De Pietro”. Eletto il nuovo consiglio direttivo

Eletto il nuovo consiglio direttivo del Centro studi giuridici “Michele De Pietro”. L’assemblea, nell’ultima seduta, tenutasi nelle scorse ore, ha eletto gli avvocati Luigi Covella, Raffaele Fatano, Marcello Marcuccio, Valeria Pellegrino, Roberto Rella e Andrea Sambati e i magistrati Roberto Tanisi, Ercole Aprile e Cataldo Motta.

Non solo, poiché sono stati nominati in qualità di presidenti onorari, l’avvocato Pasquale Corleto e il magistrato Mario Buffa. A loro è andato il più sentito ringraziamento, da parte di tutti i soci, per l’impegno profuso in tanti anni di partecipazione alle attività del Centro.

Inoltre, è stato espresso un particolare pensiero di gratitudine nei confronti dell’avvocato Corleto, per la ultratrentennale attività quale consigliere-segretario del Centro e in veste di presidente dal 2010 sino all’ultima assemblea. Della sua presidenza si ricorda, in particolare, l’istituzione dei convegni in ricordo dell’avvocato Vittorio Aymone, giunti alla 4^ edizione.

Un profilo dei neo presidenti onorari è stato tracciato dai consiglieri Aprile, Marcuccio e Tanisi.

L’assemblea ha poi nominato, quali soci onorari, i consiglieri uscenti, l’avvocato Lucio Caprioli ed il magistrato Luigi De Liguori, ringraziandoli per quanto da loro fatto per mantenere alto il prestigio del Centro.

All’assemblea hanno partecipato, quali membri di diritto, il magistrato Antonio Maruccia e il professore Antonio De Mauro, presidente dell’ordine degli avvocati.

Il nuovo consiglio direttivo, nella prima seduta, su proposta dell’avvocato Luigi Covella ha designato quale nuovo presidente Marcello Marcuccio e vice presidenti Roberto Tanisi ed Andrea Sambati. E poi l’avvocato Viola Messa quale consigliere-segretario e l’avvocato Roberto Rella, consigliere-tesoriere.

Il c.d. ha anche ricordato l’avvocato Raffaele Dell’Anna, scomparso lo scorso anno, per oltre 30 anni tesoriere del Centro.

Del Consiglio direttivo fanno parte, quali coordinatori delle commissioni di studio designati dall’Assemblea, la professoressa Francesca Dell’Anna Misurale e l’avvocato Giuseppe Corleto.