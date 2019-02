Giurisprudenza apre le porte agli studenti delle scuole superiori, l’open day del 20 febbraio

Arriva l’open day “Giurisprudenza e il mestiere del giurista”, organizzato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’università del Salento. L’aula magna dell’edificio R2 del complesso Ecotekne attende gli studenti ancora iscritti alle scuole superiori. L’appuntamento è fissato per mercoledì 20 febbraio alle ore 9:30.

L’open day fornirà agli studenti gli strumenti per decidere se il percorso del giurista fa per loro. Due sono le direzioni che saranno intraprese durante l’incontro e riguardano i percorsi didattici che le carriere post-laurea. Questa panoramica su cosa gli aspiranti giuristi studieranno e sulle strade che una laurea in giurisprudenza può aprire sarà uno strumento indispensabile nella scelta del proprio futuro.

Il programma dell’incontro prevede vari interventi subito dopo i saluti istituzionali di Manolita Francesca, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, e di Luigi Portaluri, Direttore del Master “Amministrazione pubblica: principi e regole; strumenti e tecniche”. L’introduzione, invece, è affidata a Stefano Polidori, Referente dei percorsi didattici del Dipartimento. A dare il quadro delle professioni legali saranno, invece, Roberto Tanisi, Presidente della Corte d’Appello di Lecce; Rocco Mancuso, Presidente dell’Ordine dei Notai di Lecce; Antonio Maruccia, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce; Roberta Altavilla, Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce; Alessandra Scrimitore, Dirigente del Tribunale di Lecce.

Concluderà l’evento Rossano Adorno, docente di Procedura Penale. Il tutto sotto la moderazione di Francesca Lamberti, Presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza, e Giulio De Simone, docente di Diritto Penale.

Per informazioni e adesioni è possibile telefonare al numero 0832 298402 o scrivere a selene.mangialardo@unisalento.it e antonio.caiuli@unisalento.it