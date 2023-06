Partita la stagione estiva, emanata l’Ordinanza di Sicurezza balneare per l’estate 2023

Con la stagione estiva entrata nel vivo, gli Uffici Circondariali marittimi che ricadono nella giurisdizione del Compartimento marittimo di Gallipoli hanno emanato l’Ordinanza di Sicurezza balneare per la stagione estiva 2023, che si aggiunge all’Ordinanza balneare regionale che disciplina gli aspetti di gestione del demanio marittimo.

Il provvedimento, regolamenta la balneazione e lo svolgimento in sicurezza delle attività turistico-ricreative in mare e sul litorale complessivamente da Punta Prosciutto (Porto Cesareo) a Casalabate (Squinzano).

Tra gli elementi di novità è stata introdotta la possibilità di impiegare, in affiancamento, ma non in sostituzione dell’unità a remi idonea al servizio di salvataggio, una tavola tipo “S.U.P. (Stand Up Paddle) – Rescue”.

La Guardia Costiera, come di consueto, vigilerà sul rispetto delle norme di sicurezza in mare previste dalla dall’Ordinanza.

Particolare attenzione sarà riservata al rispetto dei divieti previsti per le zone di mare riservate alla balneazione e degli obblighi inerenti l’organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio.

“Anche per questa estate l’impegno della Guardia Costiera mira ad assicurare l’attività di soccorso in favore di bagnanti, diportisti e subacquei e a intensificare i controlli su tutte le attività svolte in mare, per prevenire condotte illecite, pericolose per le persone, per il patrimonio ambientale, per l’ecosistema marino e per le risorse ittiche” ha affermato il Capo del Compartimento marittimo di Gallipoli, Capitano di Vascello Pasquale Vitiello.

La Capitaneria di Porto, infine, ricorda a tutti di consultare sempre i bollettini meteo prima di ogni uscita in mare e il sito istituzionale della Guardia Costiera per le ordinanze e gli avvisi in vigore e di contattare il numero blu 1530 per le emergenze in mare.