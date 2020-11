L’orologio aureo, il dispositivo per rallentare l’invecchiamento, creato da una salentina

L’invenzione è depositata nel registro del Ministero dello sviluppo economico e per molti aspetti incuriosisce e stupisce chi si accosta alla sua scoperta. Autore una donna, Claudia Pellegrino, 40 anni, originaria di Nardò, che nel 2018 ha varato il mensile online Isha magazine, di cui è direttrice e autrice, con un particolare format e una redazione tutta al femminile, il cui scopo principale è quello di fare informazione libera su determinate tematiche (arte e cultura, attualità, scienza nuova, tradizione esoterica e mater natura) e mettere in risalto il valore del Sacro femminino.

I suoi studi sul simbolismo sacro e il linguaggio dei segni l’hanno portata fin qui. Fino alla creazione del dispositivo che oggi presenta…

Claudia Pellegrino, cosa è l’Orologio Aureo e come funziona?

L’O.A. (Orologio Aureo) è un dispositivo di condizionamento del metabolismo, dei ritmi circadiani e della vivacità delle cellule, configurato come uno “speciale orologio quantico” capace di fornire una diversa e innovativa lettura e scansione del tempo e di influenzare positivamente l’organismo attraverso la trasmissione subliminale di determinate frequenze benefiche. Esso applica la meccanica quantistica per consentire alle cellule, all’organismo e al D.N.A., di recuperare i canoni della perfezione aurea e di sincronizzasi all’ordine armonico intrinseco nel Cosmo.

L’O.A. agisce sulla persona influenzando positivamente chi lo indossa. Ciò accade in base al Principio di Risonanza, una legge della Fisica dei quanti, secondo cui esiste un’interazione tra la comunicazione trasmessa dalle cellule e quella imposta dall’ambiente circostante che viene assimilata dall’organismo attraverso un gruppo di particelle neuronali chiamato nucleo Soprachiasmatico.

A chi può essere utile?

E’ concepito per apportare benessere a tutti. E’ infatti un’invenzione che consente, con il semplice utilizzo, di ottenere straordinari benefici necessari per la buona salute e bellezza del corpo e della psiche umana. Ha lo scopo di rimodulare e migliorare la via metabolica, adeguare al ciclo solare i ritmi biologici e fisiologici di chi lo indossa e di prolungare la vita cellulare, riducendo, in questo modo, drasticamente l’invecchiamento.

La registrazione del Brevetto è stato il primo passo per diffondere l’utilizzo di tale realizzazione?

Il primo passo è stato sintetizzare la mia tesi sulla costituzione dello spazio-tempo e il linguaggio nascosto nel lasso temporale (pubblicata nel saggio Le Chiavi del Tempo. Il Logos del sincronismo cosmico), in uno strumento tangibile che potesse dimostrare ciò che avevo sostenuto. Successivamente sono seguite, in parallelo, la sperimentazione, durata circa un anno e la pratica di deposito del Brevetto per invenzione industriale che ho registrato su territorio Nazionale ed Internazionale. Il 13 agosto di quest’anno l’O.A. è stato pubblicato sulla Gazzetta Mondiale World Intellectual Property Organization (WIPO: n°WO/2020/161757).

Cosa fare per comprendere l’utilità e l’importanza del prodotto che Lei ha creato?

Basterebbe pensare a tutti i benefici che apporta a cui può accedere chiunque con il semplice utilizzo, come: maggiore benessere psicofisico e capacità di essere assertivi, propensione all’attività fisica, condizionamento dei ritmi circadiani, adeguamento dei cicli sonno-veglia e dei cicli biologici, autoregolazione delle vie metaboliche, aumento della produzione di melatonina, serotonina e laminina, drastica riduzione dell’invecchiamento cellulare, miglioramento dell’ossigenazione del sangue, stimolazione produttiva di entrambi gli emisferi cerebrali (dx e sin) e molto altro. Il suo funzionamento è molto semplice da comprendere.