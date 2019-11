Il pasticciotto obama diventa tricolore per ‘solidarietà’ a Mario Balotelli

Il pasticciotto obama, la variante al cioccolato del tipico dolce salentino dedicata al Presidente degli Stati Uniti d’America Barak, indossa il tricolore come gesto di solidarietà a Mario Balotelli, insultato da una parte di tifosi del Verona presenti allo stadio Bentegodi per assistere al match di Seria A contro il Brescia del presidente Cellino.

Al minuto 54, l’attaccante italiano, italianissimo ha preso il pallone in mano e lo ha calciato con forza verso il settore da cui sarebbero piovuti quei ‘buu’ razzisti che ancora una volta hanno macchiato il tifo, quello goliardico, ma pur sempre sportivo. Ammonito dall’arbitro per il «gesto», Super Mario ha minacciato di abbandonare il terreno di gioco, ma è stato fermato dai compagni di squadra che sono riusciti a calmarlo.

«So che non bisogna dare attenzione a queste persone, ma non si può neppure non sottolinearlo. Se non reagisco non succede nulla. Se mi dici scemo lascio stare, se mi dici negro no. Non è un errore. Negro non è un errore, è cosa grave» ha dichiarato l’attaccante confidando in un’intervista a Le Iene di esserci rimasto male anche perché sapeva che la figlia stava guardando la partita in tv.

Da qui, l’intuizione del maestro pasticciere Angelo Bisconti di creare nel suo laboratorio di Campi Salentina una variante della variante: il pasticciotto al cacao con sopra il simbolo del tricolore.

Lo chef, mente e anima della pasticceria Chèri, non è nuovo a queste ‘novità’ sempre legate con un filo rosso a fatti importanti come il pasticciotto rainbow, un omaggio alla comunità Lgbtqi in un anno importante, quello dell’anniversario dei moti di Stonewall.