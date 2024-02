Distribuzione automatica di bevande e snack. La Pellegrino Vending leader italiano

L’azienda salentina Pellegrino Vending è nella top ten delle aziende italiane del vending e risulta in vetta alle classifiche per il suo fatturato. Si tratta certamente di un orgoglio salentino ma è anche una questione di freddi numeri, da valutare per capirne l’impatto in termini di sviluppo e occupazione sul territorio.

Il settore Vending nell’ economia italiana

Il settore Vending gioca un ruolo significativo nell’economia moderna, offrendo una vasta gamma di servizi che vanno oltre la semplice distribuzione automatica di bevande e snack. Questa industria ha una risonanza considerevole in termini di impatto economico, occupazione e convenienza per i consumatori.

L’aspetto occupazionale

Innanzitutto, l’aspetto occupazionale del settore Vending è da non sottovalutare. Le aziende di distribuzione automatica forniscono opportunità di lavoro a un numero considerevole di persone, coprendo una vasta gamma di mansioni che vanno dalla manutenzione delle macchine alla gestione delle forniture e alla logistica. Questo contribuisce in modo significativo alla creazione di posti di lavoro e alla stabilità economica locale.

Praticità per i moderni consumatori

Inoltre, il settore Vending è un pilastro di praticità per i consumatori moderni. Le macchine automatiche forniscono cibo e bevande in modo rapido e conveniente, riducendo il tempo trascorso in lunghe code o in attese prolungate. Questa comodità è particolarmente apprezzata in un mondo in cui il ritmo della vita quotidiana è sempre più frenetico.

Dal punto di vista economico, il settore Vending ha un impatto significativo sulla produzione e sulla distribuzione di beni di consumo. Le aziende coinvolte nella produzione di cibi confezionati, bevande e prodotti correlati beneficiano della domanda costante generata dalle macchine automatiche. Questo contribuisce a sostenere e stimolare l’economia locale e nazionale.

Promozione di prodotti innovativi e sostenibili

Inoltre, il settore Vending può giocare un ruolo chiave nella promozione di prodotti innovativi e sostenibili. L’introduzione di macchine automatiche che offrono opzioni salutari o prodotti a basso impatto ambientale riflette la capacità del settore di adattarsi alle esigenze e alle tendenze emergenti del mercato.

Tuttavia, è importante sottolineare l’importanza di affrontare le sfide legate al settore Vending, come la gestione dei rifiuti generati dalle confezioni monouso e l’adozione di pratiche sostenibili. L’industria deve continuare a evolversi, abbracciando tecnologie innovative e responsabilità sociale per garantire una crescita equilibrata e sostenibile.

Insomma, il settore Vending non è solo un’industria di distribuzione automatica, ma un elemento cruciale nell’economia contemporanea. Con il suo impatto occupazionale, la comodità offerta ai consumatori e il suo contributo alla produzione di beni di consumo, il settore Vending merita di essere riconosciuto e sostenuto per il suo ruolo dinamico e multifunzionale.

Il ‘caso’ salentino: la Pellegrino Vending

Sapere che ha sede a Zollino, in provincia di Lecce, l’azienda al primo posto nella top ten delle 100 migliori imprese italiane nel settore del vending non può che riempire di orgoglio.

«È una grande soddisfazione per noi vedere il nome della nostra azienda in vetta alle classifiche e tra i colossi italiani del settore vending – dichiara Giovanni Pellegrino, amministratore unico della Pellegrino Vending –. È certamente il risultato dell’impegno costante di tutti. Ognuno di noi è impegnato nel proprio ambito di competenza con l’unico obiettivo di fare bene in un settore complesso. Siamo convinti che quello che si fa bisogna farlo bene, per questo sin dall’inizio abbiamo puntato sulla qualità dei prodotti e sul servizio ai clienti. Questo ha permesso di distinguerci e di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti. Fondamentale è stato anche l’utilizzo di un’applicazione nata e testata in azienda usata a livello nazionale. Un gestionale aziendale totalmente in cloud, che forte dell’esperienza interna, attraverso una piattaforma semplice e intuitiva, permette di raggiungere in modo sostenibile determinati obiettivi, azzerando i costi e migliorando i risultati».

La Pellegrino Vending primeggia tra i colossi del settore vending italiano in base ad uno studio pubblicato nel numero di dicembre dalla rivista “Vending Magazine” e condotto da Cerved Group – leader nell’ambito del Big Data Management e della Business lnformation e una delle principali agenzie di rating in Europa – che elabora i dati attraverso una metodologia che garantisce precisione delle elaborazioni e del benchmark tra le aziende.

Per stilare la classifica sono stati analizzati i dati di bilancio, riferiti all’anno 2022, di circa 150 imprese di gestione Srl e Spa depositati presso Infocamere.

La Pellegrino Vending da oltre trent’anni si occupa nel Salento e nelle province di Brindisi, Taranto e Bari dell’installazione, in strutture pubbliche e private, di macchine per l’erogazione di bevande calde, fredde e snacks. Un business, sviluppato nel corso degli anni, che nasce dall’evoluzione del lavoro di distribuzione di prodotti porta a porta del padre di Giovanni, Salvatore ed Antonio. Dopo aver mosso i primi passi nel mercato del territorio da piccola realtà locale è cresciuta sempre più sino a scalare le vette del successo e, con il suo fatturato, ad emergere tra i colossi italiani del settore.