Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, il vicesindaco convoca dirigenti e tecnici

Roberto Giordano Anguilla, Vicesindaco di Lecce e Assessore con delega ai Lavori pubblici, è intervenuto ieri mattina mattina nella riunione della commissione consiliare, presieduta dal vice presidente Alessio Poso, convocata per esaminare gli interventi realizzati nell’ambito del Peba – il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche – anche alla luce delle richieste avanzate dalle associazioni delle persone con disabilità.

In Aula, era presente anche il vice presidente dell’Unione nazionale ciechi, Giuseppe Quarta.

Il vicesindaco ha ricordato che, con delibera di Giunta 726 del 29 giugno 2015, era stato avviato un programma di lavoro per la redazione del Peba. Oltre quattro anni dopo, con delibera 70 del 3 dicembre 2019, il Consiglio ha approvato il Regolamento di Attuazione del Piano per l’accessibilità e del Laboratorio comunale per l’accessibilità di Lecce, per definire la procedura di attuazione e le modalità istitutive, i compiti, le funzioni, le figure professionali, le fonti delle risorse finanziarie, patrimoniali, informative e logistiche del Laboratorio comunale per l’accessibilità. Quest’ultimo è composto, oltre che da personale degli uffici comunali, anche da docenti e ricercatori del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze e del Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione e di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento. Ha elaborato il Piano per l’Accessibilità sulla base dell’area pilota composta da due direttrici urbane: piazza Sant’Oronzo-Porta Rudiae e piazza Sant’Oronzo- piazza Mazzini-viale Leopardi.

Il Peba è stato approvato dal Consiglio con la delibera 219 del 20 dicembre 2023, indicando ‘una strategia d’intervento basata sulla partecipazione dei cittadini e perseguendo il principio dell’inclusione sociale quale valore fondante della qualità della vita delle persone e dei processi di trasformazione urbana e territoriale’. Infine, la Giunta, con delibera 185 del 30 aprile 2024 ha approvato le prime linee guida e le schede tecniche d’intervento relative ad edifici e viabilità inseriti nell’area pilota.

‘Nonostante tutto – ha evidenziato l’Assessore – le indicazioni non sono state seguite. Per questo, stiamo elaborando una delibera di Giunta per approvare nuove linee guida. E per il 10 ed 11 aprile prossimi sono stati convocati dirigenti e tecnici degli uffici interessati per fare il punto della situazione’.

Il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche interessa non solo il settore Lavori pubblici ma anche Welfare. Il Peba sarà oggetto anche della prossima riunione della commissione consiliare Lavori pubblici.