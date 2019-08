Lecce, tutto pronto per Festa di Sant’Oronzo. Ecco il Piano Traffico per gli automobilisti

Mancano pochissimi giorni all’inizio della Festa di Sant’Oronzo a Lecce e turisti e salentini non possono che essere in trepidante attesa. Ma come ogni anno, le deviazioni stradali e il sovraffollamento, che è quasi il segno distintivo del successo di pubblico, rischia di diventare un incubo per gli automobilisti e leccesi a piedi. A pochi giorni dalla presentazione di un programma denso e pieno di sorprese, i tre giorni votati ai patroni del capoluogo, Oronzo, Giusto e Fortunato, rischiano di creare caos e ostacoli alla normale circolazione del traffico. Per tutti gli automobilisti preoccupati, una guida dettagliata alla circolazione urbana dal 24 al 27 agosto è assolutamente indispensabile.

I divieti di transito: quali strade chiuse e quali no

Si parte alle ore 02:30 del 24 agosto, di mattina presto, per i primi cambi che saranno mantenuti fino alle 07:00 del mattino del 27 agosto, con un presidio della Polizia Municipale dalle ore 01:00 alle ore 07:00. Ad essere chiuse al traffico sono varie vie centrali del capoluogo: via G. Garibaldi (tratto compreso tra viale M. De Pietro e via XXV Luglio), via XXV Luglio, via A. Costa, via F. Fazzi, viale G. Marconi, viale F. Cavallotti (corsia interna), via L. Maremonti, corte S. Cataldo, via Cavour (tratto compreso tra via G. Marconi e via G. De Simone), viale F. Lo Rè (tratto compreso tra viale G. Marconi e piazza Italia), viale L. De Simone (tratto compreso tra via Cavour e viale F. Lo Rè), via Dei Verardi (tratto compreso tra viale F. Lo Rè e via M. Brancaccio), via S. Francesco D’Assisi (corsia interna), via G. Garibaldi (corsia interna). Ovviamente, sulle stesse vie vige anche il divieto di sosta.

Per quanto riguarda le ore serali, invece, le strade chiuse alla circolazione per il 24, 25 e 26 agosto, invece, dalle ore 18:30 alle ore 01:00 del giorno seguente, saranno: viale Otranto (da via Don Minzoni a via F. Cavallotti), via Leuca (da via del Delfino a Viale Otranto), Piazza T. Schipa (tra piazza Mazzini e via F. Cavallotti), via 47° Reggimento Fanteria, la corsia esterna di viale Cavallotti, Via L. Romano, via F. Filzi, via 140° Reggimento Fanteria, via Bacile, via Toselli, via O. Quarta; piazza A. Rizzo, dal viale F. Calasso e viale dell’Università a Porta Napoli.

Non solo divieti: senso unico di circolazione e svolte obbligate

Mentre alcune vie resteranno completamente chiuse al traffico, altre saranno accessibili solo in un senso di marcia. Sempre nelle ore comprese tra l’01:00 e le 07:00 dei giorni 24-27 agosto occhio al senso di marcia per le seguenti vie: viale M. De Pietro, da via G. Garibaldi a piazza del Bastione; via L. De Simone, dal viale Otranto a via Cavour; via dei Verardi, da via A. Grandi a via M. Brancaccio; via L. Maremonti, da via A. Grandi a piazzetta V. Emanuele; piazzetta V. Emanuele, corsia esistente sul prolungamento di via G. Verdi, da via L. Maremonti a via G. Verdi.

Per le ore serali, invece, dalle 18:30 alle 01:00 del giorno dopo, il senso unico di circolazione verrà mantenuto in viale Don Minzoni, da viale Otranto a via A. Miglietta; per i veicoli in transito in viale U. Foscolo in direzione viale Porta D’Europa o via Adriatica ci sarà l’obbligo di svoltare a destra all’incrocio con Piazza Bastioni; l’obbligo di svoltare a destra è anche su viale F. Calasso per chi proviene da Viale Porta D’Europa.

In vari punti della città, poi, si dislocheranno le barriere in cemento per questioni di sicurezza.

Per chi non vuole farsi la strada a piedi, un servizio di navette gratuito sarà istituito per l’occasione, per i tre giorni della festa a partire dalle 18:00 e fino alle 01:00. La linea verde coprirà il percorso dal Foro Boario al Centro, mentre le line blu quello dal Luna Park-Mercato Bisettimanale al centro.

Per informazioni più dettagliare su tutte le variazioni, è possibile consultare il sito del Comune di Lecce.