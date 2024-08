A Nardò torna “PiantiamOli”, il progetto del Comune per rigenerazione del territorio

PiantiamOli!, torna il bando. Il Comune di Nardò ripropone l’iniziativa finalizzata a sostenere la rigenerazione del territorio attraverso l’assegnazione gratuita di piante d’olivo di cultivar certificate Leccino e Fs17 (Favolosa).

Il progetto, già molto partecipato alla prima edizione, si arricchisce di nuove opportunità e incentivi. Il bando, com’è noto, ha lo scopo di selezionare i proprietari e i conduttori di fondi agricoli (con determinati e specifici requisiti) cui assegnare gratuitamente piante da mettere a dimora nel territorio neretino.

Le assegnazioni saranno effettuate nell’autunno/inverno 2024 o nella primavera 2025. “PiantiamOli! è molto più di un progetto sull’agricoltura – dice il sindaco Pippi Mellone – è un atto d’amore per la nostra terra e un investimento nel futuro di Nardò. Dopo i risultati positivi dello scorso anno, siamo entusiasti di riproporlo con nuovi incentivi che ci permetteranno di ampliarne l’impatto. Ringrazio il consigliere Giuri promotore dell’iniziativa e tutti coloro che stanno lavorando per il suo successo, dimostrando quanto sia forte il nostro legame con il territorio e la nostra volontà di preservarlo”.

“Come agricoltore e come rappresentante della comunità – spiega il consigliere con delega all’Agricoltura Pierpaolo Giuri – so quanto sia vitale per il nostro territorio preservare non solo le nostre colture, ma anche il nostro ambiente e il nostro paesaggio. L’obiettivo di PiantiamOli! non è solo agricolo e produttivo, ma soprattutto ambientale e paesaggistico. Vogliamo riportare il nostro territorio ad essere un polmone verde, come lo hanno conosciuto le generazioni prima di noi. Invito quindi non solo i colleghi agricoltori, ma anche i semplici cittadini a partecipare attivamente e a cogliere questa occasione per contribuire al futuro sostenibile della nostra terra”.

“Quest’anno – aggiunge la presidente della commissione consiliare Agricoltura Maria Giulia Manieri Elia – abbiamo voluto dare un ulteriore impulso al progetto introducendo nuovi criteri di valutazione, come il punteggio aggiuntivo per chi non ha beneficiato del bando 2023 e per chi si impegna a piantare un 20% in più di alberi a proprie spese. Queste modifiche, frutto di un lavoro di squadra, mirano a massimizzare i risultati e a coinvolgere un numero sempre maggiore di agricoltori. Ringrazio il sindaco Mellone per aver sempre creduto in PiantiamOli! e tutti i membri della commissione per il loro prezioso contributo”.

La richiesta per l’assegnazione gratuita di piante di olivo deve essere redatta compilando i moduli previsti e deve pervenire al Comune di Nardò tramite consegna a mano presso l’ufficio Protocollo o mediante posta elettronica all’indirizzo pec [email protected]. La documentazione deve essere inviata entro il 15 settembre. Il testo integrale del bando, i moduli e ogni altra informazione sono disponibili sul sito del Comune.