A un apicultore di Melendugno il riconoscimento nazionale “Miele del Sindaco 2019”

“Questo riconoscimento va innanzitutto al territorio poiché è lui ad offrirci queste fioriture, e un ringraziamento particolare va all’associazione Città del Miele e al Comune di Melendugno che ha sposato all’unanimità la nostra causa. Per il futuro speriamo di poter migliorare in termini di valorizzazione del prodotto aumentandone la produzione. A tal proposito, sarebbe utile un’ordinanza che ci permettesse di aumentare la permanenza del fieno greco sul campo allungando il periodo dello sfalcio e delle arature. In tal modo potremmo aumentare la produzione di questo prezioso e raro miele che si produce solo nel Salento”, con queste parole, Pierluigi Petrachi (qui nella foto di Raffaele Puce), apicoltore salentino di Melendugno, commenta il prestigioso riconoscimento nazionale, denominato “Miele del Sindaco”, un concorso organizzato dall’associazione nazionale “Le città del miele”, della quale Melendugno fa parte in qualità di unica città in Puglia.

A conquistare il primo posto nella speciale graduatoria è stato il miele tipico del territorio con fioriture rivenienti da “fieno greco”, una pianta tipicamente salentina che produce un nettare raro da valorizzare.

“È con orgoglio e soddisfazione che facciamo i complementi a Pierluigi, ma è doveroso da parte nostra ringraziare anche le nostre api ed il nostro territorio che offre delle fioriture uniche, una di queste è proprio il fieno greco. Pierluigi Petrachi e questo premio rappresentano bene e riconoscono il valore di tutto il fantastico movimento apistico Melendugnese e Borgagnese, che intorno a questa tradizionale e ottima produzione, sta creando un interesse veramente sorprendente, fatto di apicoltori, appassionati, giovani che vogliono rilanciare questa vecchia attività e animare sempre di più la nostra “città del Miele”, ha invece dichiarato il Primo Cittadino di Melendugno, Marco Potì.

“A tutti loro i nostri complimenti più sinceri, a noi amministratori (con in testa il presidente del Consiglio Comunale Piero Marra) – conclude il Sindaco – la determinazione di accompagnare e promuovere, sempre di più e sempre meglio, questo settore strategico e proteggere le nostre api ed i nostri fiori, minacciati da pratiche agricole aggressive e pericolose o provvedimenti normativi assurdi da modificare (come lo sfalcio obbligatorio di preziose piante e fiori per evitare il proliferare di Xylella fastidiosa)”.