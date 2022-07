Lecce, mobilità sostenibile ma non a danno dei cittadini. MRS chiede spiegazioni sulla pista ciclabile

“Bene la mobilità sostenibile, ma non a danno dei cittadini”. Ancora in fase di realizzazione, la rete di piste ciclabili a Lecce ha attirato alcune critiche da parte del Movimento Regione Salento del capoluogo. Secondo MRS, infatti, “alcuni settori della rete non sono realizzati al meglio rispetto alla realtà urbanistica nella quale sono inseriti e stanno creando problemi a moltissimi cittadini”.

Non sono mancati i solleciti da parte dei cittadini al Movimento che, negli scorsi giorni, ha raccolto le lamentele da parte dei residenti di via Presta, dove, a causa del passaggio di un tronco della pista ciclabile, i residenti hanno visto scomparire tutti i parcheggi disponibili.

“Chiediamo all’amministrazione comunale perché non sia stato scelto un percorso meno invasivo per raggiungere viale Grassi? Perché non percorrere via O. Ducas, strada a senso unico di marcia, molto più larga? Su quali basi è stata realizzata una rotatoria tra via Rudiae e via Marcianò eliminando ulteriori parcheggi e mettendo in difficoltà le piccole attività commerciali della zona? Qual è la differenza statistica di incidenti stradali tra via Rudiae, via Marcianò e via Rudie a ridosso dei due distributori di carburante? Queste sono alcune domande che commercianti, residenti e cittadini tutti si pongono da tempo”.