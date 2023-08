Il concerto dei Negramaro? Meraviglioso, per chi lo ha visto…Gli esclusi: ‘Gli organizzatori chiedano scusa’

Per molti ma…non per tutti quelli che avevano acquistato il biglietto del concerto ‘N20 – Back Home‘ per festeggiare i 20 anni di carriera dei Negramaro, svoltosi ieri sera all’ Aeroporto di Galatina.

‘Meraviglioso‘ il piglio di Giuliano Sangiorgi e dell’intera band, che ha ripercorso quattro lustri di carriera che hanno accompagnato la vita di milioni di Italiani, nei momenti di gioia e di dolore, di spensieratezza e preoccupazione.

Ma qualcosa dal punto di vista organizzativo non ha proprio funzionato se in molti non sono riusciti a raggiungere l’area destinata al concerto.

Il problema andrebbe ricercato nella gestione dei parcheggi pagati on line tra i 15 e i 25 euro. Il Comune di Galatina, tirato in ballo nelle polemiche di chi, dopo aver acquistato il biglietto e il parcheggio, non ha trovato il posto per la sosta-auto, si tira fuori dalla vicenda e si dichiara al fianco degli spettatori delusi. Se c’è stato overbooking, ovvero se si sono venduti più parcheggi di quanti ne erano stati messi a disposizione, l’amministrazione comunale si metterà al fianco di chi ha subito il torto.

Fatto sta che in tanti, troppi, sono stati costretti a parcheggiare nelle lontane campagne, fare strada a piedi nel buio pesto – mettendo a rischio la propria incolumità- e in molti casi non riuscendo ad arrivare in tempo per assistere al concerto.

In queste ore certamente anche gli artisti, la cui sensibilità è nota, insieme al rispetto per i loro fans, staranno ragionando per capire cosa non è andato bene e cosa ha macchiato un concerto che era atteso da mesi.

“Ci avevano proposto di farlo a Roma, al Circo Massimo, ma noi volevamo fortemente fare questo evento a casa, nel Salento” aveva detto così Giuliano Sangiorgi, frontman e leader dei Negramaro, con un mix di sensazioni tra l’emozione e la gioia di potersi esibire ‘a casa’, dove tutto era iniziato. Tanti gli ospiti, tanti i compagni di viaggio a Galatina: Elisa, Samuele Bersani, Malika Ayane, passando da Ariete (che è salita sul palco con la maglia del Lecce), Ermal Meta e Niccolo Fabi che hanno duettato con la band sui pezzi più famosi. Uno spettacolo nello spettacolo, peccato per quelle pecche organizzative sulle quali bisognerà approfondire.

E c’è chi, tra gli organizzatori, non rinuncia a commentare sulla nostra testata, rispondendo dalla nostra pagina di Facebook ai tanti commenti negativi.

“Io…… Faccio parte dell’organizzazione…… E secondo me non abbiamo sbagliato nulla….. Siete voi che vi siete organizzati male…… A fare le cose sempre all’ultimo momento……. Era un concerto non la messa domenicale“.

(foto di Giovanni William Palmisano)