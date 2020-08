Porto selvaggio: sabbia incontaminata, tanta roccia e colori del mare indimenticabili

Tra Gallipoli e Porto Cesareo, dove si possono trovare alcune delle spiagge più belle, si trova uno dei luoghi di mare più estremi di tutta la Puglia. Un tratto costiero frastagliato e intagliato dai quattro venti con insenature e calette magiche. È Porto selvaggio, una meta dell’estate nel Salento, terra di emozioni più che di imbarcazioni, che trae il nome dalla severa natura che lo compone.

Porto selvaggio è parco regionale ormai da molti anni e l’organizzazione di tutela e salvaguardia ne ha consentito il mantenimento e la sopravvivenza, attraverso la difesa di specie animali e vegetali di straordinaria importanza. La biologia marina di Porto selvaggio è un evento per i sensi umani. Chi ama le immersioni o pratica la pesca subacquea può facilmente verificare la straordinaria ricchezza dei fondali e ricordare l’esperienza per un bel pezzo. Ma anche la baia merita un bagno. Entrando da villa Tafuro e seguendo il sentiero, dopo venti minuti di camminata nella pineta vi troverete davanti un vero e proprio angolo di paradiso.

Porto Selvaggio è marina di Nardò e confina con Santa Caterina, nota località balneare che insieme alla vicina Santa Maria al Bagno – un piccolo paesino abitato fin dalla preistoria come dimostrano i ritrovamenti di cocci di ceramica e frecce all’interno della Grotta del fico – costituiscono il piatto forte dell’offerta turistica jonica, da segnare sulle tappe da visitare per chi vuole scoprire le località a nord della città di Gallipoli. Si tratta di posti di mare noti per i ristoranti sul mare, la buona cucina locale e le meravigliose ville e dimore storiche che fanno di questa località una delle più raffinate ed eleganti del versante occidentale salentino.

A queste si aggiunge a nord la marina di Torre dell’Inserraglio al confine col territorio di Porto Cesareo, località molto affollata per via del suo mare dal colore turchese.