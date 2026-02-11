Il Prefetto Manno incontra il Carabiniere ferito nell’assalto al portavalori

Nel pomeriggio di ieri il Prefetto di Lecce Natalino Manno, accompagnato dai vertici provinciali delle Forze di polizia ha fatto visita al Brigadiere Capo Donato Russo, in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Campi Salentina, ricoverato presso l’Ospedale “Vito Fazzi “ di Lecce a causa delle ferite riportate nel corso dell’inseguimento e della successiva colluttazione con i malviventi, responsabili dell’assalto al portavalori di un Istituto di vigilanza, avvenuto sulla Statale Brindisi -Lecce.

Il Prefetto ha portato la vicinanza delle Istituzioni al militare che, con grande coraggio e sprezzo del pericolo, ha bloccato uno dei pregiudicati che hanno effettuato il terribile e grave tentativo di rapina al furgone trasporto valori.

Il Brigadiere Capo ha ribadito di non sentirsi un eroe ma di aver svolto semplicemente il proprio dovere con spirito di sacrificio e di attaccamento all’Arma.

Nell’esprimere il proprio apprezzamento per il coraggio e lo spirito di abnegazione dimostrati, il Prefetto ha sottolineato che “esempi virtuosi come quello del Brigadiere Russo rappresentano una guida preziosa per tutta la comunità per costruire una società più giusta e coesa.”

Nel corso dell’incontro anche i vertici provinciali delle Forze di Polizia hanno elogiato il comportamento virtuoso del militare che con il suo intervento, ha assicurato alla giustizia uno dei malviventi.