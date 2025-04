Al Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone il Premio “Amministrazione, cittadini e imprese”

Nella mattinata di ieri, presso la Camera dei Deputati, a Roma, il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, ha ricevuto il premio nazionale “Amministrazione, cittadini e imprese“, istituito da “Italiadecide”, associazione per la qualità delle politiche pubbliche, impegnata da oltre 15 anni per favorire – attraverso attività di studio, ricerche e formazione – la qualità della decisione, i miglioramenti concreti nel funzionamento della pubblica amministrazione e la collaborazione fra pubblico e privato.

Promossa dall’ex presidente della Camera, Luciano Violante, ha avuto come presidente onorario l’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, attualmente è presieduta dal senatore Angela Finocchiaro.

Ogni anno “Italiadecide” elabora un Rapporto. Quello relativo al 2024 ha avuto come oggetto “Il futuro della città pubblica. Innovazione, diritti e mercati”, che è stato presentato ieri mattina alla Camera dei Deputati, dopo essere già stato consegnato in udienza privata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Contestualmente, è stato consegnato il premio che, ogni anno, viene assegnato per valorizzare buone pratiche amministrative riferite al tema del Rapporto.

Il premio è stato riconosciuto al Comune di Lecce “Per aver realizzato un progetto complessivo di urbanizzazione sociale attraverso la moltiplicazione di spazi pubblici culturali e il recupero del patrimonio strorico, artistico ed architettonico della città, destinandolo all’inclusione sociale e al tema della cura. Questo in una continuità di intenti e realizzazioni che ha attraversato gli anni e le diverse Amministrazioni”.