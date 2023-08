A Gallipoli, in scena la 28ma edizione del Premio “Fratelli del Mare”

Si è svolta nella serata di ieri, martedì 29 agosto, presso la sede di Gallipoli dell’Associazione Marinai d’Italia il Premio “Fratelli del Mare 2023” . Istituito dall’Anmi, con il patrocinio del Comune e giunto alla 28ma edizione, l’evento è nato allo scopo di premiare chi rischia la propria vita per salvare quella degli altri. A presentare la serata la scrittrice e poetessa Nadia Marra.

Le categorie

Sono state tre le targhe Remember, dedicate a chi non c’è più, ma che ha speso la propria vita per il mare: al colonnello Stefano Spinola, al colonnello Tony Casole e all’ammiraglio Carlo Stea, la cui figlia pianista, gli ha dedicato una canzone nel corso della serata.

Insigniti di un crest, il capitano Biagio Mauro Sciarra; il Professor Luigi Cuppone – per la sua importante e proficua collaborazione con l’associazione Marinai D’Italia; il capitano di vascello Francesco Perrotti; l’associazione “Paolo Pinto” – per l’impegno volto a tutelare il mare e l’ambiente; il comandante Nicola Della Porta – che ha tratto in salvo14 connazionali dalle basi di Mellitah in Libia, durante il conflitto del 201; Giuseppe Gioacchino Albahari – per l’impegno costante nel giornalismo e nella promozione di eventi culturali; il dott. Francesco Ettorre – per la sua vita dedicata alla vela – e, infine, Vito Bugliarello, morto in mare per salvare due vite.

I riconoscimenti sono stati consegnati dalle personalità di spicco del posto, la cui partecipazione ha arricchito la serata.

Tra i presenti Lucia Fiammata, Presidente della Pro Loco di Gallipoli; Lucia Marzano, Presidente dell’Associazione Culturale “La Fenice”; Fernando Nazaro; Pierluigi Calò, presidente di Alleanza Assicurazioni; Attilio Caroli Caputo, Presidente Gruppo Caroli Hotels e Riccardo Cuppone, Assessore del comune di Gallipoli.

La serata è stata accompagnata da ballerini professionisti e da tanta musica per omaggiare Gallipoli e il suo mare, che da millenni è motore economico e culturale di tutto il Salento.