Alla Salentina Maria De Giovanni il Premio “Gabriele D’Annunzio”

Un altro riconoscimento molto importante è stato conferito qualche giorno Maria De Giovanni.

La salentina di Borgagne, infatti, è stata insignita del premio Gabriele D’Annunzio promosso dall’omonimo circolo culturale di Casarano presieduto da Maria Nuccio. La De Giovanni è stata premiata per la categoria “ cultura della solidarietà”: “Commendatore ordine al merito della Repubblica italiana, già Ufficiale al merito, scrittrice, Presidente dell’associazione Sunrise Onlus: per aver ideato e realizzato il progetto sanitario, ‘il mare di tutti’ che offre gratuitamente alle persone di tutta Italia con gravi disabilità neurologiche, sclerosi multipla, Sla, Parkinson un servizio di fisioterapia a mare. Per l’impegno sociale con cui si prodiga nell’opera di conoscenza e approfondimento della complessità delle patologie neurologiche di carattere sociale, attraverso la divulgazione delle sue opere editoriali. Per aver messo con coraggio altruismo a servizio della collettività la propria esperienza esistenziale, attraverso la sua testimonianza di donna attivamente inserita nel contesto sociale pur essendo colpita dalla grave disabilità neurologica: sclerosi multipla, per aver innescato un processo virtuoso di attenzione e riflessione che favorisce e promuove la cultura della solidarietà verso il prossimo e l’altrui sofferenza” si legge nella motivazione.

“Sono molto felice di questo premio che identifica il merito, valore in cui io credo moltissimo, perché figlio del sacrificio e della fatica”, afferma De Giovanni. “Quando la società, in questo caso la commissione del premio D’Annunzio ne riconosce l’autenticità e l’impegno , allora vuol dire che la giustizia e la verità vinceranno sempre , a tutela di chi voce non ha”.