Premio Giovanni Maga, Giada Grimaldi del Liceo Comi di Tricase tra i vincitori

C’è anche l’eccellenza del Salento tra i protagonisti della prima edizione del Premio di scrittura “Giovanni Maga”, il concorso nazionale dedicato alla divulgazione scientifica e rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori.

Giada Grimaldi, studentessa del Liceo Statale “Girolamo Comi” di Tricase, si è aggiudicata una prestigiosa menzione speciale nella categoria “Passione microscopica”. Il suo elaborato, intitolato “Retrovirus Endogeni Umani (Herv): I virus che fanno parte di noi”, ha saputo coniugare rigore scientifico e capacità narrativa, convincendo la giuria tecnica.

Nel segno di Giovanni Maga

Il premio è stato istituito da Zanichelli per onorare la memoria di Giovanni Maga, stimato virologo, genetista e direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia, scomparso nella primavera del 2025. Maga non è stato solo uno scienziato di calibro internazionale, ma anche un autore appassionato e un comunicatore capace di rendere accessibile la complessità della scienza.

L’obiettivo del concorso è proprio questo: spingere le nuove generazioni a raccontare la scienza con la stessa sensibilità e chiarezza che hanno contraddistinto il lavoro di Maga. I partecipanti si sono misurati su tre filoni tematici: “Un mondo di virus”, “Passione microscopica” e “La scienza dello sport”.