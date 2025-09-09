Tutto pronto per la quarta edizione del Premio Isabella – Le incredibili eccellenze 2025”

E’ tutto pronto per il “Premio Isabella – Le incredibili eccellenze 2025”, evento ormai giunto alla sua quarta edizione, e presentato oggi nella sala conferenze di Palazzo Adorno, a Lecce.

Promosso dall’associazione Giubbe Verdi Compagnia Salento di Copertino, con il patrocinio, tra gli altri, della Provincia di Lecce, il premio, che vuole riconoscere e premiare i risultati e i traguardi raggiunti dalle persone con disabilità, andrà in scena venerdì 12 settembre, alle ore 20.30, presso il Teatro Cavallino Bianco, a Galatina.

A presentare la manifestazione sono intervenuti il direttore generale della Provincia di Lecce Andrea Romano, il direttore tecnico-organizzativo ed ideatore dell’evento Gianluca Calò, la direttrice artistica e presentatrice della serata Maria Antonietta Vacca. Presenti anche i ragazzi delle Giubbe Verdi ed alcuni componenti della Asd Dea Centro Sport e Danza.

“Ho voluto portare il mio saluto e, soprattutto, ringraziare le Giubbe Verdi per lo straordinario lavoro e l’impegno sociale messo in campo. Abbraccio virtualmente tutti voi per questo evento che, anno dopo anno, continua a crescere e che fa dell’associazionismo il suo punto di forza. Come Provincia di Lecce continueremo ad essere al vostro fianco”. Così il presidente Stefano Minerva che, non potendo presenziare, ha voluto comunque portare un saluto da remoto.

Nel corso della serata di venerdì prossimo, che registrerà la partecipazione, in qualità di madrina, dell’avvocato, esperta di diritto di famiglia e della persona Anna Maria Bernardini De Pace, saranno premiati i candidati, scelti attraverso accurata ricerca, esempi di resilienza che si sono contraddistinti in ambito sportivo, culturale e lavorativo.

Questi le eccellenze 2025: Christian Ciccarese, recordman nazionale di apnea dinamica nella categoria Elite maschile Classe 21, bipinne; Nadia Lauricella, in arte “Ironadia”, influenzer e tiktoker motivazionale amante del make-up e della vita; Simone Andrani, dottore in Scienze della Comunicazione con specializzazione in Comunicazione pubblica, economica e istituzionale; Sabrina Papa, prima pilota allieva non vedente in Italia; Bianca Perrone, Alfiere della Repubblica per la motivazione, cantante e pianista; Giuseppe Primicerio, premio genitoriale per il progetto “Le orecchiette che vorrei”.

Il premio sarà conferito a quei ragazzi che hanno saputo trasformare le loro difficoltà in opportunità: non a caso una fenice è il simbolo del premio, dedicato alla docente e avvocato Isabella Bellisario Bernardini De Pace, milanese con origini pugliesi, che ha trascorso gli ultimi trent’anni della sua lunga vita (è scomparsa a 95 anni) a Lecce. Questa donna straordinaria nel lavoro e nella vita privata (4 figli, 16 nipoti, 15 pronipoti) era innamorata dei ragazzi speciali delle Giubbe Verdi, partecipando attivamente alla loro formazione e ai loro successi.

Tra le categorie anche una “speciale”, relativa all’attivismo sociale per la disabilità, rivolta ai candidati che si sono distinti per aver acceso i riflettori su tutte quelle problematiche e difficoltà che una persona con disabilità si trova ad affrontare nella quotidianità, mettendo così la loro esperienza al servizio sia di chi è in una condizione simile sia di quanti, per un motivo o per un altro, si trovano a dover approcciare a questo mondo.

La serata di premiazione vedrà la partecipazione inclusiva di ragazzi speciali che cureranno il servizio d’ordine e hostess. In programma anche momenti di musica grazie alla partecipazione di Giampiero Perrone e il suo sax, e di danza con l’esibizione di tango a cura del maestro Stefano Calogiuri e della ballerina Giulia Paglialunga.