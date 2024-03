Il Servizio Igiene degli Alimenti della Asl di Lecce premiato nel summit della mensa scolastica

Il Sian, il Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, del Dipartimento di Prevenzione di Asl Lecce è stato premiato nel Summit della mensa scolastica tenutosi nella giornata di ieri a Roma, organizzato da Foodinsider – Osservatorio sulle mense scolastiche che ogni anno monitora lo stato del servizio di ristorazione scolasticaper identificare modelli virtuosi e best practice – in collaborazione con Citta Metropolitana di Roma Capitale.

I menu proposti dal Sian nelle mense scolastiche sono stati quindi premiati nella categoria ‘Promotori di cultura alimentare sana, sostenibile’.

“Si riconosce l’impegno del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Asl Lecce nel favorire l’adozione di stili di vita salutari nella popolazione scolastica e nel mettere in campo ogni utile azione per il contrasto dell’obesità infantile. Il Sian offre, già da molti anni, alle Amministrazioni comunali indicazioni nutrizionali differenziate per età per i menù della mensa della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, riferendosi alle Linee guida regionali e nazionali ma anche ai Criteri Ambientali Minimi. Il modello alimentare che caratterizza le indicazioni nutrizionali è quello ‘mediterraneo’, che propone preferibilmente pietanze della tradizione e produzione locale, garantendo una dieta varia, ricca di macro e micronutrienti, alimenti antiinfiammatori. Gli interventi del Sian riconoscono nella refezione scolastica un momento fondamentale di educazione alimentare e di costruzione della comunità del cibo con il coinvolgimento dei genitori e delle Commissione Mensa senza perdere di vista il legame con il territorio”.

Il premio è stato ritirato da Pina Pacella, nutrizionista e dietista del Sian Nord diretto da Roberto Carlà.