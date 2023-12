Il “Vito Fazzi” a misura di donna, l’ospedale leccese premiato con tre bollini rosa

Il Vito Fazzi è a misura di donna. Il presidio ospedaliero del capoluogo salentino ha ricevuto tre bollini rosa per il biennio 2024-2025 dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. La Fondazione assegna, ogni due anni, 1, 2 o 3 bollini agli ospedali italiani che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e anche di quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi e servizi in ottica di genere. Un esempio di applicazione della medicina di genere in ambito ospedaliero.

Con l’assegnazione dei tre bollini rosa viene riconosciuto al Vito Fazzi l’impegno nel promuovere un approccio “di genere” nella definizione e nella realizzazione dei servizi sanitari ospedalieri.

I criteri che determinano la premiazione sono: la presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili e trasversali ai due generi che necessitano di percorsi differenziati; la tipologia e appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e servizi clinico-assistenziali in ottica multidisciplinare gender-oriented; l’offerta di servizi relativi all’accoglienza delle utenti alla degenza della donna a supporto dei percorsi diagnostico-terapeutici (volontari, mediazione culturale e assistenza sociale) e il livello di preparazione dell’ospedale per la gestione di vittime di violenza fisica e verbale.

“È un riconoscimento importante per il Vito Fazzi e per l’intero territorio salentino – ha commentato il Direttore Generale Stefano Rossi – segno di un impegno concreto per la promozione di cure e percorsi a misura di donna, in diverse aree specialistiche. Questi tre bollini riconoscono esperienze e prassi virtuose che comporteranno, a partire dal gennaio 2024, opportunità nei servizi ai cittadini e nel percorso di crescita dei nostri clinici. Ringrazio tutti gli operatori che, da diverse ‘postazioni’, hanno reso possibile questo risultato”.

Hanno ritirato il riconoscimento, presso il Ministero della Salute a Roma, Roberta Tornese della Direzione medica del Vito Fazzi ed Elisabetta de Matteis, responsabile della Uosvd Screening oncologici dell’Azienda Sanitaria Locale del capoluogo.