Camera civile Salentina. Il suo Presidente onorario eletto nel Consiglio Giudiziario

Si congratula con il suo Presidente onorario, l’avvocato Antonio De Giorgi per la recente elezione a componente del Consiglio giudiziario unitamente all’avvocato Cosimo Lodeserto del Foro di Brindisi, la Camera civile Salentina.

L’ingresso degli avvocati nel Consiglio Giudiziario nella Sezione Autonoma per i giudici onorari è una novità della riforma Cartabia; detta Sezione è composta da 3 magistrati e 2 avvocati. I due avvocati esprimono un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione.

L’elezione dell’avvocato Antonio De Giorgi, secondo quanto dichiarato dall’avvocato Salvatore Donadei, presidente della Camera Penale Salentina: “rappresenta un giusto riconoscimento per il professionista che da sempre si è distinto nell’avvocatura e nelle più alte cariche della politica forense, ma che è anche stato uno dei cofondatori di Camera Civile Salentina, che proprio quest’anno festeggia il suo 15esimo anno di attività”.

Continua l’avvocato Donadei:” I prossimi anni saranno determinanti per la crescita dell’avvocatura e per la sua funzione sociale e Camera Civile sempre attenta alla conservazione dei valori deontologici ed alla formazione continua degli Avvocati intende affrontare le nuove sfide sui temi della Giustizia non facendo mai mancare il giusto supporto di professionalità ed esperienza ai giovani avvocati che si affacciano alla professione, in particolare modo in questo momento in cui l’intelligenza artificiale sembra poter offrire soluzioni tecniche di supporto e velocità nel lavoro, ma che se non gestita bene può essere ingannevole per l’operatore del diritto”.