Baia Verde, torna il presidio di primo soccorso per l’estate 2024

Per il secondo anno consecutivo, l’amministrazione comunale di Gallipoli attiva un presidio di primo soccorso a Baia Verde, località balneare molto frequentata durante i mesi estivi. Il servizio, attivo tutti i giorni dalle 10 alle 21 fino al 31 agosto, garantirà assistenza sanitaria immediata ai turisti e ai visitatori in caso di emergenza.

Considerato il notevole afflusso di persone che scelgono Gallipoli come meta estiva, in particolare a Baia Verde, la presenza di un presidio di primo soccorso diviene fondamentale per garantire una risposta sanitaria tempestiva ed efficiente. Il servizio, svolto in collaborazione con l’organizzazione di volontariato C.I.R. – Centro Intervento Radio e in coordinamento con il SET 118, sarà operativo con un’ambulanza attrezzata e personale medico qualificato.

“Lo scorso anno il presidio si è rivelato molto utile, con un numero significativo di interventi che hanno contribuito a decongestionare il pronto soccorso”, ha commentato la consigliera delegata Titti Cataldi. “La tutela della salute dei villeggianti è una delle nostre priorità, per questo motivo abbiamo deciso di implementare i servizi sanitari primari e garantire assistenza durante il periodo estivo. Questa scelta, già apprezzata in passato, si conferma giusta e necessaria”.

L’attivazione del presidio di primo soccorso a Baia Verde rappresenta un ulteriore passo avanti da parte dell’amministrazione comunale di Gallipoli nel suo impegno per la sicurezza e il benessere dei cittadini e dei turisti. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza di vacanza serena e tranquilla a tutti coloro che scelgono di trascorrere le proprie ferie nella splendida cornice salentina.