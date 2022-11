Conclusa la settimana di prevenzione del tumore al seno, il bilancio della Asl di Lecce

“La settimana dedicata da Asl Lecce alla prevenzione del tumore al seno si conclude con un livello di adesione che ci sorprende positivamente la comunicazione, i social hanno portato un aumento delle adesioni, dei contatti con il Centro Screening e dell’attenzione dei cittadini nelle piazze in cui il nostro camper ha fatto tappa. Ho avuto modo di vedere con i miei occhi l’impatto positivo dell’ambulatorio medico mobile, il suo effetto ‘guida’, su molti cittadini che, per le ragioni più diverse, non erano stati raggiunti dalla lettera di invito ai programmi di screening”, con queste parole il Commissario straordinario di “Via Miglietta”, Stefano Rossi, commenta la settimana dedicata alla prevenzione del cancro alla mammella, conclusasi domenica 30 ottobre.

L’azienda sanitaria, in occasione della campagna nazionale “Ottobre rosa”, ha organizzato tra il 24 e il 30 ottobre una serie di iniziative di sensibilizzazione sul programma di screening del tumore al seno: camper itinerante in sette Comuni della provincia e incontri in tre Distretti socio sanitari.

Il camper-ambulatorio medico mobile ha fatto tappa nei Comuni di Galatina, Poggiardo, Gallipoli, Casarano, Gagliano del Capo, Nardò e Lecce: gli operatori sanitari hanno fornito informazioni sugli screening oncologici, hanno distribuito depliant tematici e hanno promosso l’adesione ai programmi di prevenzione. Il 26 ottobre gli operatori dei consultori di Cutrofiano e Galatina hanno tenuto un incontro informativo nell’Ambito territoriale sociale di Galatina.

Tre gli incontri sulla prevenzione e la diagnosi precoce tenutisi il 27 ottobre nei Distretti socio sanitari di Campi, Maglie e Martano. Nel Consultorio di Martano ostetriche e ginecologhe hanno eseguito anche pap test e visite senologiche gratuite.

Circa 2000 i cittadini che hanno posto domande ai nostri operatori, non solo per la prevenzione del tumore al seno, ma anche al collo dell’utero e al colon retto. La comunicazione dell’evento ha comportato un significativo aumento di mail di richiesta informazioni al centro screening, circa 300 tra il 24 e il 31ottobre. Nelle piazze e nei 3 distretti in cui si sono tenuti gli incontri sono state prese in carico 352 persone (tra adesione al programma e appuntamenti).

Il tour è stata l’occasione per ribadire la rilevanza dell’adesione allo screening: “Esortiamo tutte le donne che ricevono il nostro invito per la mammografia a presentarsi presso le nostre strutture – commenta il Direttore sanitario Roberto Carlà – o a contattare il Centro Screening per qualsiasi esigenza o necessità chiarimento. Questa settimana di incontri, nei Distretti e nelle piazze, è stata utile anche per comprendere meglio i punti di debolezza dell’organizzazione e per individuare azioni di miglioramento. Rappresenta dunque la prima tappa di un percorso di potenziamento dei tre programmi di screening che per noi significano anche accesso l’equo ai servizi sanitari”.