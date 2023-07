Salento, una vacanza che costa

Dibattito acceso sul caro prezzi del turismo salentino. Ospitiamo la riflessione dell’imprenditore gallipolino Fernando Nazaro, esponente di Confindustria

“È chiaro che esiste un problema relativo ai prezzi, non solo in Salento ovviamente.”

Un fatto che, a cascata, determina una serie di effetti concatenati, talvolta spiacevoli – commenta l’imprenditore turistico Fernando Nazaro.

“Aggiungo che spesso a costi elevati non corrisponde una adeguata qualità dell’offerta, sia in termini di professionalità, sia in termini di decoro e di organizzazione del territorio.

Il costo esagerato di una vacanza significa pregiudicare gli sforzi e i risultati ottenuti sul fronte della promozione e dell’accoglienza turistica, in maniera assolutamente trasversale ai diversi segmenti.

Questo produce una distorsione delle dinamiche economiche perché quando una vacanza non appare conveniente porta a strade alternative come la scelta di altre località e altre mete turistiche.

È il caso della Croazia, della Grecia, e dell’Albania che oggi sta prepotentemente guadagnando quote di turismo fino a qualche anno fa inimmaginabili.”

‘Questo perché -conclude Nazaro- in un momento estremamente complesso dal punto di vista economico e finanziario, i cittadini ragionano anche e soprattutto sui costi e i benefici. Perciò bisogna fare molta attenzione’.