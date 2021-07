Unisalento festeggia i primi laureati dei corsi in Management Digitale e Scienze Motorie

Primi laureati e laureate in “Management digitale” all’Università del Salento: nei giorni scorsi la seduta di laurea presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia, con il conseguimento del titolo da parte di 15 studenti e studentesse che hanno concluso il ciclo di studi in tre anni dall’avvio del corso, nel 2018.

Otto i 110 e lode, mentre la media dei voti è stata di 108/110.

I laureati

I neo-dottori sono Maria Grazia Antico, Francesco Armentano, Elisa Bernardi, Diego Bruno, Alessandra Comi, Matteo Contarino, Noemi Corrado, Martina D’Oria, Matteo De Maggio, Sara Giudice, Alessandro Indraccolo, Sebastiano Moretto, Davide Petrosino, Laura Saracino e Sofia Valente.

I festeggiamenti in Dipartimento hanno riguardato anche 88 neolaureati e laureate in “Manager del turismo”, corso avviato nel 2017.

«Congratulazioni a questi neo-dottori», dice il Delegato del Rettore all’Orientamento in entrata e in uscita Amedeo Maizza, «che portano in dote al nostro territorio competenze altamente innovative sempre più richieste dal mondo del lavoro».

Oggi Scienze Motorie

Nella giornata di oggi, invece, presso il centro congressi del complesso Ecotekne, si svolgerà la prima seduta di laurea del corso in “Scienze motorie” dell’Ateneo Salentino. Sono 27 i laureandi che conseguiranno il titolo, i primi dall’avvio del corso. Porterà il saluto del Rettore Fabio Pollice la delegata professoressa Flavia Lecciso.

Alla seduta prenderanno parte il Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva; l’Assessore allo Sport del Comune di Lecce Paolo Foresio; il Direttore del Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali Ludovico Valli e il Presidente del corso di laurea in Scienze Motorie Loredana Capobianco.