La fidanzata “sparisce” e Alessandro sta male: “almeno dimmi che è finita”

‘Problemi di cuore? Dottor Stranamore‘, diceva l’indimenticato Alberto Castagna in una famosa trasmissione televisiva per cuori infranti. Evidentemente non sapendo più a chi rivolgersi, Alessandro di un paese del Nord Salento ha pensato bene di presentarsi alla redazione di Leccenews24.it per lanciare l’ultimo appello alla compagna che lo ha lasciato e non ritiene di dover proseguire la loro storia sentimentale.

Quando in mattinata abbiamo visto arrivare in redazione Alessandro (nome reale) pensavamo che volesse presentarci una delle tante situazioni di difficoltà economica, sociale o sanitaria in cui versano molte persone e molte famiglie nel Salento e che trovano sfogo sulle pagine del nostro quotidiano on line. Abbiamo visto un uomo provato, emaciato, distrutto. Ma il racconto, appena si è seduto al tavolo della redazione, è andato in tutt’altra direzione. Ci ha raccontato che è stato lasciato dalla compagna, 20 anni più grande di lui. Lo ha fatto alla vigilia del primo anno di amore, senza che ci fosse, a suo dire, alcun segnale di crisi.

Stefania (nome di fantasia) è tornata nel sud Salento, dove ha accettato un lavoro di cura che la tiene impegnata tutta la giornata. E così ha smesso di farsi sentire e di rispondere al telefono. Anche le chat sono state silenziate. Alessandro non mangia da 5 giorni e a vederlo non si può non credergli. Uno stato di prostrazione che si accompagna a qualche evidente difficoltà che resta come traccia del passato di una vita non proprio facile. Alessandro è distrutto, piange più volte, chiede il nostro intervento. Non sa più che fare. Difficile per chi fa il giornalista, magari più preparato su altri fronti, fornire il giusto supporto psicologico. Ma ci sembrava ingiusto lasciarlo andare via senza una speranza. Così gli abbiamo promesso che avremmo fatto un annuncio a Stefania, il primo e l’ultimo, per il rispetto che si deve provare nei confronti di chi ha fatto una scelta di vita diversa, dolorosa o meno non lo sappiamo.

Chiediamo così a Stefania, che abbiamo saputo essere anche lei una attenta lettrice di Leccenews24, una volta che si sia riconosciuta in questa storia, di farsi sentire almeno un’ultima volta con Alessandro. Lui è convinto che questa prova d’amore potrà ricucire gli strappi. Noi non ne siamo così convinti. Ma a Stefania diciamo di fare almeno una telefonata o di inviare un messaggio. Quando ci si lascia non si può non pensare al dolore di chi resta. Almeno per un attimo. Poi, per carità, noi ci fermiamo qui. Caro Alessandro, ci abbiamo provato. Adesso, per favore, torna a mangiare. Rimettiti in piedi. La vita continua. È stato, è e sarà sempre così.