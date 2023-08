Autorizzato il secondo livello del percorso di procreazione medicalmente assistita al “Fazzi”

La Regione Puglia ha autorizzato l’esercizio alle tecniche di secondo livello del percorso per la Procreazione Medicalmente Assistita nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Il Centro, che esegue già dal febbraio scorso le procedure di primo livello, potrà effettuare anche gli interventi di secondo livello che consentono la fecondazione in vitro.

Le coppie che hanno crioconservato gli embrioni e i gameti nella criobanca del Centro saranno contattate direttamente dagli operatori.

Si accede al Centro Pma per la prima visita con prescrizione del Medico di Medicina Generale con dicitura “Visita Ginecologica per infertilità di coppia (cod. cat. 10362), oppure “Visita andro-ginecologica per sterilità di coppia”.

Per prenotare la prima visita occorre contattare il Cup al numero verde 0832 1979911. Per informazioni e per le visite successive alla prima ci si dovrà rivolgere al Centro Pma al umero di telefono 0832 661912 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 (mercoledì ore 8-18).