Procreazione medicalmente assistita al “Fazzi”, inviata la richiesta di autorizzazione al secondo livello

Si è svolta nella mattinata di oggi un’audizione all’interno della III Commissione regionale “Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali” convocata in seduta congiunta con la I.

Nel corso dell’incontro il Direttore generale di Asl Lecce Stefano Rossi e Barbara Piccinni, biologa del Centro di Procreazione medicalmente assistita del Vito Fazzi, hanno svolto una relazione sull’attività della struttura.

Il 13 febbraio 2023 la Regione Puglia ha autorizzato l’esercizio del primo livello del percorso per la Procreazione medicalmente assistita nel Vito Fazzi. Il Centro opera regolarmente, sono già 23 le coppie seguite nell’Ambulatorio e per due di loro è iniziato il trattamento terapeutico. È operativo il laboratorio di Seminologia con spermiogramma diagnostico, test di capacitazione e test di vitalità e, dato rilevante, è stata effettuata la prima crioconservazione per un paziente oncologico in cura nella provincia.

Sono stati nel mentre ultimati i lavori per consentire l’attivazione del secondo livello del percorso: la strumentazione è stata trasferita, controllata e il 3 marzo 2023 è stata inviata richiesta alla Regione Puglia per l’autorizzazione al secondo livello che garantirà anche la fecondazione in vitro. “I lavori per poter richiedere l’attivazione del secondo livello sono stati celeri e certosini. Siamo in attesa di questa seconda autorizzazione da parte della Regione Puglia che sarà determinante – ha commentato la Barbara Piccinni – perché consentirà anche a numerose coppie che avevano conservato gli embrioni nella nostra criobanca di poter procedere all’impianto. Si riannoderanno i fili quindi, tra un prima e un presente pieno di speranza verso un percorso di genitorialità”.

Come si accede alle prestazioni

Si può usufruire del servizio per la prima visita con prescrizione del Medico di Medicina Generale con dicitura “Visita Ginecologica per infertilità di coppia (cod. cat. 10362), oppure “Visita andro-ginecologica per sterilità di coppia”. Per prenotare la prima visita e le successive visite occorre contattare il CUP al numero verde 0832 1979911. Per informazioni, il numero del Centro Pma è 0832 661912 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.