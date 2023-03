Riparte da Gallipoli “BE YOUnique”, il progetto di informazione e promozione della salute mentale in adolescenza

Riparte domani, mercoledì 29 marzo da Gallipoli, nel Teatro Tito Schipa, il Progetto di informazione, sensibilizzazione e promozione della salute mentale in adolescenza “BE YOUnique”, che come ogni anno coinvolgerà le scuole superiori della provincia di Lecce che ne faranno richiesta.

Il Progetto si articola in due giornate e farà tappa, fino a maggio, in otto Licei e Istituti di Lecce, Casarano, Martano, Maglie e Parabita, coinvolgendo attivamente gli alunni attraverso discussioni di gruppo, informazione e conoscenza dei servizi del territorio e modulando gli interventi in base alle loro richieste.

Il Progetto rientra all’interno di un programma composito, “Con i giovani in mente”, ideato nel 2013 dal Gruppo Formazione, Studio e Ricerca del Dipartimento di Salute Mentale (DSM), e dedicato alla salute fisica e mentale in adolescenza, cruciale non solo per la traiettoria individuale del singolo, ma anche per le prospettive sociali ed economiche dell’intera società.

Un quarto dei disturbi psichici esordisce infatti prima dei 25 anni; rispetto al periodo pre-pandemico gli adolescenti presi in carico per problemi di salute mentale sarebbero aumentati, secondo alcune stime, di oltre il 30%, per attacchi di panico, ansia e depressione, disturbi alimentari.

Dati che impongono una riflessione sulla necessità di prevenzione e interventi precoci per ridurre l’impatto complessivo del disagio psichico.

Nella convinzione che la collaborazione con le scuole sia fondamentale, il DSM ha portato avanti questo progetto anche durante la pandemia, in modalità on-line, grazie alla collaborazione di docenti, volontari e associazioni di familiari.

Da quest’anno, finalmente tornati “in presenza”, oltre 30 esperti psicologi, psichiatri, tecnici della riabilitazione, infermieri, assistenti sociali che lavorano quotidianamente nei servizi di cura, dialogheranno con gli studenti per fornire un orientamento preventivo per affrontare i compiti evolutivi e gestire le emozioni, indicare stili di vita salutari per il benessere psichico, rispondere alle richieste di strumenti di supporto, fungere da ponte con la rete del territorio in caso di bisogni più complessi.

Destinatari del porgetto sono gli studenti delle classi 3° e 4° delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Lecce

Si svolgeranno due incontri della durata di 4 ore ciascuno condotti da operatori sanitari (Psichiatri, Psicologi, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Infermieri Professionali, Assistenti Sociali).

Per info e adesioni 0832790314, 0832226028 [email protected]