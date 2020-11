Progetto Complicities, la Giunta approva le “Linee Guida di Comunità nella gestione degli Asset culturali”

“Contemporary art Modeling Peripheries for LIvable CITIES”, è un progetto internazionale (INTERREG – IPA CBC – Italy, Albania, Montenegro) che a Lecce ha visto protagonisti artisti e cittadini per pensare e creare un percorso di crescita sociale nei quartieri più lontani dal centro.

A Lecce il progetto si è sviluppato nel quartiere Borgo Pace, con tre intense giornate di laboratori ad ingresso gratuito, tenutesi a settembre. Qui cittadini, residenti, artisti e creativi, nell’ambito della macroattività denominata “T1- Community Guidelines”, hanno definito una proposta di linee guida per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, creativi e abitanti nella gestione dei luoghi urbani, attraverso la loro salvaguardia, la manutenzione e la promozione, puntando allo sviluppo della creatività urbana, dell’innovazione sociale e digitale.

Il 29 ottobre scorso la Giunta comunale ha preso atto delle “Linee guida di comunità nella gestione degli Asset culturali” che raccolgono le indicazioni emerse dell’intenso processo partecipato e ne restituiscono gli aspetti generalizzabili e comuni a scala sovra-locale.

Le “Linee Guida di Comunità nella gestione degli Asset culturali” sono sviluppate sui seguenti elementi portanti: la relazione tra le organizzazioni referenti della gestione dei presidi culturali e le autorità; pubbliche titolari dei Beni del Patrimonio che ne costituiscono sede di attività; la qualità della programmazione locale dello sviluppo urbano; la valutazione degli effetti e dei vincoli storici, artistici, architettonici e funzionali dei Beni ai fini dell’attivazione di presidi culturali e di innovazione sociale; la sostenibilità gestionale ed efficacia del lavoro culturale; la relazione con il contesto sociale e culturale delle aree target del riuso.

Il progetto “COMPLICITIES – COntemporary art Modeling Peripheries for LIvable CITIES” (di seguito COMPLICITIES) è stato finanziato al 100% nell’ambito del programma europeo “Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro” 2014-2020, giusto l’Atto Dirigenziale n. 85 del 12.12.2017 dell’Autorità di Gestione.

I partner di progetto sono: Javno preduzeće „Kulturni centar“ Bar (Montenegro), in qualità di capofila e coordinatore; Comune di Lecce (Italia); CODE – Consulting and Development Partners (Albania) e, in qualità di partner associato Università del Salento – Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo (Italia).

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 125 del 20.02.2018 l’Amministrazione Comunale di Lecce ha preso atto dell’ammissione a finanziamento del progetto Complicities, prevedendo le risorse necessarie per l’attuazione nel redigendo Bilancio 2018-2020, in coerenza con quanto previsto dal piano finanziario del progetto ed in considerazione della tempistica di realizzazione. L’iniziativa ha come obiettivo principale la definizione di modelli di rigenerazione di zone periferiche delle città partner di progetto (Bar, Lecce e Scutari) attraverso lo sviluppo di buone pratiche innovative di governance suburbana e l’ideazione e realizzazione di interventi artistici finalizzati al miglioramento della qualità fisica con il coinvolgimento dei residenti. Con Deliberazione del Commissario n. 3/2019 del 18//01/2019 il progetto “Complicities” è assegnato al Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Sviluppo Economico e Attività Produttive, Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico.