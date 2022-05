Piazza Tito Schipa torna a vivere, approvato il progetto di recupero. Inizio dei lavori a settembre

Percorsi pedonali; un parcheggio a uso pubblico, da quasi 500 posti auto; edifici con funzioni commerciali e direzionali; un’area mercatale al coperto e locali adibiti al deposito merci, che saranno ceduti dal progettista al Comune. Infine, fiore all’occhiello, la ricollocazione, previo restauro, dell’ex tettoia liberty.

Piazza Tito Schipa torna a vivere e, a 17 anni dal primo inserimento nella progettazione nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, cinque amministrazioni comunali che si sono succedute e circa 15 ricorsi tra Tar e Consiglio di Stato, l’approvazione del progetto esecutivo in Giunta, permetterà al cantiere di ripartire e concludersi secondo un piano dei lavori, il cui cronoprogramma è stato illustrato nella giornata di oggi in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, l’Assessore ai lavori Pubblici, Marco Nuzzaci; la Ditta De Nuzzo, affidataria in “project financing” della realizzazione dell’opera e l’Avvocato Pietro Quinto, legale dell’azienda.

“Riteniamo che trascorso tanto tempo fosse doveroso un aggiornamento per quel che sarà la destinazione Piazza Tito Schipa, Ex Caserma Massa, non è un titolo di merito che siano passati tanti anni, è stato questo il segno di una complicazione del progetto amministrativo. Non era scontato che l’intervento andasse a buon fine. Come dico sempre sono il Sindaco pro-tempore e i maggiori meriti per essere arrivati a conclusione vanno all’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci e all’ex Assessore Alessandro Delli Noci che, appena ci insediammo nel 2017, prese in carico il tutto. È un dato oggettivo e non certo personale, il fatto che abbiamo vissuto un momento in cui l’Amministrazione presentasse il project financing e la società pubblico-privata che afferisce alla mobilità, facesse ricorso all’Autorità Giudiziaria”, ha affermato il primo cittadino.

L’iter per giungere alla fine di questa vicenda ha comportato un impegno economico per le varie amministrazioni comunali che si sono succedute, pari a cinque milioni di euro e tre all’impresa vincitrice dell’appalto. Il progetto avrà un costo di 27milioni ed è definito, non ci sarà il rischio di un aumento, nonostante l’impennata del prezzo delle materie prima che si registra negli ultimi tempi. L’inizio dei lavori è programmato per i primi giorni del mese di settembre e avranno la durata di quattro anni, anche se l’azienda si augura di poterli concludere molto prima.

“Mi sento particolarmente onorato di aver portato in Giunta questo progetto finalizzato alla cantierizzazione – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci. Il merito va a tutti i direttori dell’Ufficio Tecnico, sia quelli attuali, che coloro che li hanno preceduti. Un ulteriore ringraziamento va alla dott.ssa Strafella della Soprintendenza. Infine, voglio informarvi che ho chiesto all’azienda di inserire alcuni pannelli in plexiglass par fare sì che i cittadini possano vedere l’avanzamento dei lavori”