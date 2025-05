Un dono di luce e bellezza per chi vive nell’ombra: con REC a Lecce il cinema diventa Solidarietà

Azienda storica e punto di riferimento nel mondo del noleggio cinematografico – quest’anno compie cinquant’anni dalla sua fondazione – REC firma un’iniziativa di profondo valore sociale: il 9 e 10 maggio, presso il Multisala Massimo di Lecce, 300 persone vulnerabili sotto il profilo socio economico potranno assistere gratuitamente alla proiezione di MalAmore, film prodotto da Altre Storie con Rai Cinema, con il contributo della Regione Puglia | Apulia Film Commission, distribuito da 01 Distribution dall’8 maggio.

Un gesto concreto, un abbraccio collettivo reso possibile grazie al sostegno integrale di REC, all’organizzazione di Altre Storie, alla collaborazione del Multisala Massimo e all’impegno delle tante associazioni che operano nel tessuto solidale della città di Lecce, le quali distribuiranno i biglietti a chi più ne ha bisogno.

Giuseppe Avenia, amministratore di REC, dichiara: “Siamo orgogliosi di sostenere progetti come questo, in cui il Cinema si fa strumento di inclusione e condivisione. ‘MalAmore’ è un film che tocca corde profonde e racconta storie che meritano di essere ascoltate. Vederlo diventare anche occasione di solidarietà concreta è motivo di grande soddisfazione per la nostra REC. La cultura ha il potere di unire, di far riflettere, e – come in questo caso – di offrire momenti di bellezza e dignità a chi vive situazioni difficili. È in iniziative come questa che il nostro impegno trova il suo senso più autentico.”

Girato interamente in Puglia, MalAmore è un film potente, che fonde crime e melò in un’opera pop di grande impatto emotivo e sociale. Con un cast d’eccezione — da Simone Susinna (star internazionale di 365 days) a Giulia Schiavo (protagonista de Il Patriarca), affiancati da Antonella Carone, Antonio Orlando, Domenico Fortunato, Francesco De Vito, Pinuccio Sinisi, Sara Putignano — la pellicola porta sullo schermo una storia intensa e necessaria: due donne intrappolate in dinamiche di sopraffazione, in cerca di riscatto. Un racconto universale che emoziona, scuote, fa pensare.

Con questa iniziativa, REC riafferma il proprio ruolo non solo come protagonista del settore tecnico e creativo, ma anche come realtà profondamente radicata nel tessuto sociale del territorio.

Cesare Fragnelli, produttore del film e amministratore di Altre Storie, commenta: “Siamo profondamente grati a REC per aver abbracciato con entusiasmo questa iniziativa solidale. Il loro gesto è la dimostrazione concreta che il Cinema può e deve avere anche una missione sociale. Portare ‘MalAmore’ davanti agli occhi e al cuore di chi vive in condizioni di fragilità significa restituire centralità e dignità a chi spesso resta ai margini. Ringraziamo anche tutte le realtà coinvolte: insieme stiamo trasformando una semplice proiezione in un momento di partecipazione vera, in cui l’arte incontra la comunità.”

Il cinema, quando incontra l’umanità, può davvero cambiare le cose.