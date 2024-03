A Palazzo dei Celestini firmato il protocollo d’intesa in materia di lavoro

Siglato stamattina presso la sala consiliare di Palazzo Celestini a Lecce il Protocollo d’Intesa per la Programmazione di attività comuni per lo sviluppo del territorio salentino in materia di lavoro.

Il Protocollo, nato dalle attività realizzate dalla Provincia di Lecce nell’ambito del progetto “Fiera del lavoro 2023” finanziato dalla Regione Puglia con la misura “Punti Cardinali”, ha visto la partecipazione attiva di Cgil Cisl Uil Lecce.

A firmare il Protocollo il presidente Stefano Minerva e i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che hanno collaborato alla realizzazione dei Job Day di Acaya-Vernole e Gallipoli nell’autunno scorso e che hanno manifestato interesse a proseguire l’esperienza. Si tratta, in particolare di Arpal Puglia, Ancl up, Federterziario, Confindustria, Ispettorato territoriale del lavoro, Cgil, Cisl, Uil, Confapi, Cia, Dhitech, Ens, Coldiretti, Legambiente, Istituti scolastici Presta-Columella di Lecce, Amerigo Vespucci di Gallipoli, Salvatore Trinchese di Martano, Lega Coop Puglia, Gal Terra d’Arneo, Gal Santa Maria di Leuca, Ordine provinciale Consulenti del lavoro, Unione italiana ciechi, Comuni di Vernole e Gallipoli, Regione Puglia – Dipartimento Turismo Economia della cultura e Valorizzazione del territorio, Claai.

Le organizzazioni sindacali, oltre ad aver contribuito alle attività degli Orientation Labs e dei Job Days tenutesi nel mese di ottobre 2023, hanno manifestato fin dal primo momento la disponibilità ad entrare nelle Rete locale del Partenariato incentrata sulle tematiche del lavoro nei settori prioritari del territorio salentino.

L’obiettivo, condiviso con i vari soggetti promotori, è rappresentato dal miglioramento dell’orientamento nel mercato del lavoro nonché dalla possibilità di proporre, in un’ottica di “collaborazione”, progetti da candidare ai Bandi regionali, nazionali e comunitari.

“La Provincia, nonostante i limiti della riforma, si pone al vertice di una rete che costruisce sistemi di dialogo e interazione tra le istituzioni, volti alla possibilità di creare opportunità di lavoro per i ragazzi del nostro territorio. Il Protocollo mette insieme gli enti territoriali che hanno creduto in questo progetto, a partire dalla Regione. Stare insieme significa raddoppiare le opportunità, camminare insieme significa raggiungere risultati più grandi”, ha affermato il numero uno di “Palazzo dei Celestini”.

Con l’istituzione di un tavolo permanente tra i sottoscrittori, la Rete del Partenariato servirà a promuovere incontri tematici sul lavoro, di concerto con i Comuni, e a sostenere uno scambio costante tra il mondo del lavoro e le scuole. Incontri durante i quali, con il supporto dei rappresentanti sindacali di Cgil Cisl Uil, potranno essere approfonditi i vari aspetti delle nuove professioni che emergono dai cambiamenti tecnologici e sociali e al contempo gli studenti verrebbero informati sulle opportunità nel mondo del lavoro e sui diritti/doveri previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Inoltre le ragazze e i ragazzi, fin dai banchi di scuola, potrebbero già ricevere le nozioni basilari in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in maniera tale da acquisire maggiore consapevolezza nello svolgimento delle mansioni che saranno chiamati a ricoprire.

“Per contribuire allo sviluppo del nostro territorio e per superare il mismatch esistente nel mercato del lavoro – dichiarano Valentina Fragassi, Ada Chirizzi e Mauro Fioretti – è fondamentale operare in rete, in modo sistematico e condiviso, perché solo attraverso un’azione comune è possibile creare le condizioni per far crescere complessivamente il mondo delle imprese e dare opportunità concrete di realizzazione professionale a chi è in cerca di lavoro”.

Cgil Cisl Uil, inoltre, forniranno assistenza e supporto ai disoccupati, inoccupati e giovani in cerca di occupazione tramite i rispettivi “Sportelli Lavoro” finalizzati ad accogliere, informare ed orientare al lavoro, proponendo eventuali percorsi formativi per l’aggiornamento e la riqualificazione professionale.