“Comincia cu lu cantu e more cu lu chiantu”. I 10 proverbi salentini sull’amore più belli

«L’amore cumincia cu llucantu e mmore cu lluchiantu». Basta fare un passo, cambiare “aria” e comune salentino che il famoso proverbio popolare sull’amore assume un’altra sfumatura: «L’amore comincia cu ssoni e ccu canti e spiccia cu ttrumenti e chianti». È solo uno dei tanti modi di dire che raccontano il sentimento per eccellenza.

Tramandati da generazione in generazione, i proverbi salentini a tema amore sono ancora oggi citati quando bisogna dare un consiglio, consolare un’anima in pena o sentenziare. Indimenticabile «Te nasciumenta cambara, nu te pijare mai a fija, ca se nun’è tutta cambara, nu picca li ssimija» usato per mettere in guardia qualcuno dallo sposare una donna che potrebbe essere simile alla mamma. Un po’ come dire: «Comu te lu conzi u lettu, così lu trovi cunzatu». Se il danno è stato fatto, meglio «occhiu nu bite core nu scanta». Saggezza popolare a fior di labbra.

Ma l’amore ha tanti volti, tante tinte diverse. Si può parlare di amore per i figli, dell’indistruttibile amore materno, dell’amore per la famiglia e si può parlare anche di “amore” per la propria terra. L’amore ha mille sfaccettature e mille colori. E allora ecco dieci perle sull’amore, un “bene culturale” che abbiamo la fortuna di aver tramandato da generazione e generazione. Perché abbiamo un patrimonio di proverbi in dialetto salentino che abbiamo il dovere di proteggere e salvaguardare.

10 proverbi salentini sull’amore