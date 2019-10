Puliamo il mondo, gli studenti ‘liberano’ Torre Squillace dai rifiuti

Si chiama «Puliamo il mondo» la campagna internazionale di volontariato ambientale promossa e organizzata da Legambiente con la collaborazione di Anci che ha come mission quella di liberare dai rifiuti e dall’incuria tanti angoli d’Italia. Piazze, giardini, strade, piazze, fiumi e spiagge tornano a ‘brillare’ grazie all’impegno delle scuole e degli studenti che, , muniti di guanti e ramazza, scelgono di rimboccarsi le maniche. Una battaglia di civiltà, un gesto di amore per l’ambiente che ha toccato anche il Salento.

Se nella giornata di ieri, gli studenti del Polo 3 hanno ripulito la spiaggia di Sant’Isidoro dai mozziconi di sigarette, oggi è toccato ai ‘colleghi’ dell’istituto comprensivo Polo 2 “Renata Fonte”. Circa quaranta alunni, che guidati dalla docente Maria Grazia Giustizieri, hanno liberato da rifiuti di ogni tipo l’area intorno a Torre Squillace. Una zona, peraltro, molto preziosa dal punto di vista ambientale per la presenza della piccola e deliziosa baia sabbiosa e di un’ampia schiera di vegetazione mediterranea.

Non erano soli. Presente anche l’assessore all’Ambiente Mino Natalizio in rappresentanza dell’amministrazione comunale neretina che ha sposato «Puliamo il Mondo» fornendo il supporto necessario per una iniziativa che vede i tre istituti comprensivi artefici di altrettante operazioni di pulizia.

«È davvero un peccato vedere quest’area sfregiata dai rifiuti – osserva Mino Natalizio – ma nello stesso tempo è molto incoraggiante ammirare l’impegno di questi giovani studenti che hanno ripulito la zona restituendole decoro. Peraltro, su Torre Squillace c’è l’impegno dell’amministrazione comunale, di Legambiente, di Banca Intesa San Paolo e della fondazione della Notte della Taranta per un progetto di riqualificazione per il quale si è proceduto ad una fruttuosa raccolta fondi. Un progetto che, come la genuina sortita dei ragazzi questa mattina, responsabilizza tutti quanti nella salvaguardia di un bene dal valore fortemente identitario e tra i più belli del nostro patrimonio storico e architettonico».

Il terzo e ultimo appuntamento con Puliamo il Mondo a Nardò sarà martedì 29 ottobre con il Polo 1 per la pulizia delle spunnulate a Sant’Isidoro.