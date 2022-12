Associazione “Il Capolavoro d’Amore” e Polizia di Stato, scendono in campo per i bisognosi

Arriva il Natale e in occasione di questa importante festa è bene non dimenticare gli ultimi, coloro che hanno bisogno anche di un semplice abbraccio, o meglio di sentirsi parte integrante di una società solidale e amica.

Nasce da qui la decisione dell’Associazione di Volontariato “Il Capolavoro D’Amore”, diretta da Irene Sperti, di scendere ancora una volta in campo con una raccolta alimentare.

Nello specifico i volontari del sodalizio saranno affiancati dagli operatori di Polizia di Stato della Questura di Lecce, condividendo nell’operare i valori di legalità e solidarietà fraterna.

Accanto a loro anche tutte le persone che hanno contribuito alla raccolta di generi alimentari, con stima e fiducia, nella consapevolezza che il tutto sarà interamente devoluto nelle mani di chi ogni giorno lotta per avere un pasto caldo.

L’iniziativa solidale si svolgerà a pochi giorni dal Natale, ossia domani, martedì 20 dicembre 2022, a Lecce, alle ore 16.00 presso la sede Organizzazione di Volontariato “Il Capolavoro D’amore”, in Via C. Cavour 37, alla presenza del vescovo di Lecce Mons. Michele Seccia, di don Antonio Sozzo, cappellano provinciale della Polizia di Stato, don Attilio Mesagne, don Vincenzo Martella e altri sacerdoti.

Sarà un momento di condivisione fraterna, con la benedizione dei doni e a seguire con la loro distribuzione. Il raccolto è riservato alle famiglie bisognose e per chi abbia necessità d’ aiuto nessuno escluso. Per chi quindi ne avesse bisogno, la distribuzione degli alimenti avverrà fino ad esaurimento scorte.

“Siamo tutti una grande famiglia – afferma Irene Sperti – sentiamo tutti il dolore per situazioni che purtroppo nonostante l’impegno di tutti sono difficili da colmare. Ma come recita una frase non per vincere ma per non arrendersi mai. Buon natale a tutti”.