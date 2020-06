A Brindisi si torna a volare, da oggi riapre l’Aeroporto del Salento

Era stato chiuso lo scorso 19 marzo, in piena emergenza epidemiologica per il coronavirus, sarebbe dovuto essere uno stop temporaneo, fino al 25 dello stesso mese, ma poi, di rimando in rimando, con la pandemia che avanzava, la chiusura è durata per un periodo molto, ma molto più lungo, scatenando, tra l’altro, le polemiche di gran parte del mondo politico e istituzionale.

Con la malattia che sembra, con le dovute cautele, aver allentato la morsa sull’Italia e con l’avvio della fase 3, quella che consente il libero spostamento tra regioni, arriva una buona notizia per chi raggiunge il territorio con l’aereo. Da oggi, infatti, ha riaperto l’Aeroporto del Salento, uno scalo importantissimo per la regione Puglia. Il Decreto è stato firmato dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli.

Una ripresa delle tratte aree anticipata di diversi giorni, visto che, in un primo momento, il fermo dello scalo brindisino doveva durare fino al 14 di questo mese.

La compagnia aerea low cost Easy Jet ha annunciato il ripristino delle rotte da Brindisi per Basilea dall’1 luglio; Milano Malpensa dall’1 luglio; Parigi Orly dal 22 luglio e Venezia dal 2 luglio. A questi si aggiunge il volo, annunciato nei giorni scorsi, per Ginevra.

Adesso, però, bisognerà conoscere la decisione di Ryanair. La compagnia irlandese, infatti, che rappresenta una grossa fetta della movimentazione di passeggeri dell’aeroporto salentino, ancora non ha comunicato nulla.