Riapre l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce, ma solo per la consegna dei permessi di soggiorno

Dopo la chiusura a causa del coronavirus, con l’arrivo della fase 2 da lunedì 18 maggio e fino al 15 giugno lo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce, in Viale Oronzo Quarta, riaprirà al pubblico solo ed esclusivamente per la consegna dei permessi di soggiorno.

A causa dell’emergenza, nel rispetto delle disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus, gli utenti che si recheranno presso la struttura dovranno attenersi a una serie di norme comportamentali.

I comportamenti da tenere

I cittadini stranieri interessati dovranno presentarsi solo nel giorno indicato in elenco, predisposto seguendo un ordine nominativo/alfabetico; in ufficio potranno accedere solo tre persone per volta, munite di mascherine; all’esterno dell’Ufficio, durante l’attesa, si dovranno evitare gli assembramenti e si dovrà mantenere il distanziamento fisico tra una persona e l’altra, secondo la segnaletica orizzontale appositamente predisposta sui marciapiedi di fronte all’ingresso dell’Ufficio (segna posto rossi); entrati in ufficio si dovrà fare uso del gel igienizzante utilizzando l’apposito distributore.

Il calendario per la consegna

Il calendario e l’elenco alfabetico per la consegna dei permessi è stato così definito:

LUNEDI’ 18.05.2020 Ritirano coloro i cui cognomi iniziano con la lettera A MERCOLEDI’ 20.05.2020 Ritirano coloro i cui cognomi iniziano con la lettera B VENERDI’ 22.05.2020 Ritirano coloro i cui cognomi iniziano con la lettera C LUNEDI’ 25.05.2020 Ritirano coloro i cui cognomi iniziano con la lettera D MERCOLEDI’ 27.02.2020 Ritirano coloro i cui cognomi iniziano con le lettere E ed F VENERDI’ 29.05.2020 Ritirano coloro i cui cognomi iniziano con le lettere G ed H LUNEDI’ 01.06.2020 Ritirano coloro i cui cognomi iniziano con le lettere I -J – L MERCOLEDI’ 03.06.2020 Ritirano coloro i cui cognomi iniziano con le lettere K VENERDI’ 05.06.2020 Ritirano coloro i cui cognomi iniziano con le lettere M LUNEDI’ 08.06.2020 Ritirano coloro i cui cognomi iniziano con la lettera N-O MERCOLEDI’ 10.06.2020 Ritirano coloro i cui cognomi iniziano con le lettere P-Q-R-T VENERDI’ 12.06.2020 Ritirano coloro i cui cognomi iniziano con la lettera S LUNEDI’ 15.06.2020 Ritirano coloro i cui cognomi iniziano con le lettere U-V-W-X-Y-Z

Chi non riuscirà a ritirare il permesso di soggiorno nel giorno suindicato potrà presentarsi i martedì successivi, a partire dal giorno 16 giugno 2020.