Per due studenti salentini, riconoscimenti internazionali nel campo della matematica e della chimica

Dopo la cerimonia di premiazione delle “eccellenze salentine”, ideata e promossa dalla Provincia di Lecce, le “menti” nel campo dei numeri e delle formule chimiche tornano alla ribalta, questa volta a livello internazionale, con la conquista di due prestigiosi traguardi nel campo della matematica e della chimica.

Lorenzo Degli Atti, studente del Liceo scientifico “Banzi” di Lecce, ha conquistato la medaglia d’argento al 2° Summer Camp Internazionale di Matematica (IMSC24), svoltosi dal 12 giugno al 4 luglio scorso, a Pechino, con la partecipazione di 350 studenti provenienti da 35 Paesi. Già premiato con la medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi della Matematica di Cesenatico, in Cina si è distinto come primo della Nazionale italiana di Matematica. A maggio scorso aveva conquistato anche la medaglia di bronzo alla 41^ Olimpiade della matematica balcanica, in rappresentanza della delegazione italiana.

Invece, Luca De Masi, neo diplomato del Liceo “C. De Giorgi” di Lecce, a Riyadh, in Arabia Saudita, dal 21 al 30 luglio, ha rappresentato l’Italia ai Campionati internazionali di Chimica (IChO) 2024, conquistando la medaglia d’argento. L’evento mondiale ha visto sfidarsi circa 330 studenti provenienti da 84 Paesi. Già vincitore di una medaglia d’oro sia nella gara individuale che nella gara a squadre dei Giochi della Chimica (Firenze e Fiesole, maggio scorso), tra il 2022 e il 2023, ha fatto parte della Nazionale italiana di chimica, conquistando la medaglia di bronzo ai Campionati Internazionali di Chimica di Zurigo.

“I giovani talenti salentini continuano a stupirci con il loro talento e la loro passione per le materie scientifiche: la Provincia di Lecce, con tutta la comunità salentina, è orgogliosa dei brillanti risultati ottenuti e continuerà a sostenere gli studenti e a promuovere iniziative per stare al loro fianco”, dichiara il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva.

Prossima iniziativa della Provincia di Lecce, sempre nell’ambito del Progetto “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica” (ideato da Gianni Podo), sarà la collaborazione alla XIV Scuola Estiva di Fisica, promossa dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università del Salento e dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica, in programma dal 2 al 6 settembre prossimi.