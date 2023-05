La leccese Silvana Leo sull’Olimpo dell’oncologia nazionale

Grande riconoscimento per l’oncologa salentina Silvana Leo che entra nel Consiglio nazionale del Collegio italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri.

Un punto di riferimento da anni non solo per i malati ma anche per le loro famiglie, impegnata nelle divulgazione e nell’associazionismo, la dottoressa Silvana Leo è stata chiamata nel Consiglio nazionale del CIPOMO, il coordinamento dei primari oncologi.

La Leo, dirigente di oncologia geriatrica nel polo oncologico del Vito Fazzi, si è distinta per un percorso di innovazione non solo mirato alla terapia e alla cura del paziente ma anche alla diffusione delle buone pratiche con grande attenzione alla comunicazione dei risultati nel campo della ricerca scientifica.

Silvana Leo è anche presidente di un’associazione benefica denominata ‘La chiave d’argento‘ che si occupa di mettere al centro delle dinamiche umane e culturali il ruolo del paziente e del cittadino, da intendersi come protagonista della vita sociale.