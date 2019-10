Riforma della prescrizione: gli avvocati ribadiscono il no in un incontro pubblico in Tribunale

In concomitanza con l’ultimo giorno di sciopero nazionale degli avvocati si è tenuta, in mattinata, presso l’aula magna “Vittorio Aymone” del Palazzo di Giustizia di viale de Pietro, un incontro pubblico sul tema “La Riforma della prescrizione – Le ragioni del NO dell’Avvocatura“.

In occasione dell’iniziativa, promossa dall’Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Lecce, si sono succeduti numerosi interventi. Hanno preso la parola, tra gli altri, il Presidente dell’Ordine Tommaso De Mauro; il Presidente del Tribunale, facente funzioni, Roberto Tanisi; il Presidente vicario della Corte di Appello, Vincenzo Scardia; il Procuratore Generale Antonio Maruccia. E poi, gli avvocati Giuseppe Bonsegna e Luigi Corvaglia.

In particolare, la protesta degli avvocati è rivolta contro l’approvazione della modifica dell’art. 153 del Codice Penale contenuta nella legge “spazzacorrotti” che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. La norma prevede che “il corso della prescrizione” sia sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza.