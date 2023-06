Il Comune di Nardò rimborsa alle famiglie bisognose la quota di partecipazione ai campus estivi

Anche quest’anno il Comune di Nardò rimborserà alle famiglie neretine la quota di partecipazione ai campus estivi di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni. Si tratta dei campus con attività ludiche, ricreative, educative e sportive, organizzati nel periodo compreso tra il 12 giugno e il 5 settembre, in linea di massima nelle ore mattutine, per i minori residenti a Nardò.

Il Comune rimborserà la quota di partecipazione a seguito di presentazione di ricevuta di pagamento o, in alternativa, rimborsando le quote alla struttura che abbia anticipato il costo del campus.

Il requisito di accesso è legato all’Isee del nucleo familiare, che non deve superare gli 8 mila euro, in deroga al Regolamento per la concessione dei benefici economici e dei servizi. Per ciascun bambino o ragazzo potrà essere rimborsato un importo massimo di 200 euro per la frequentazione fino alle 13 e di 250 euro nel caso di frequenza anche nelle ore pomeridiane.

Non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle domande, ma i rimborsi saranno effettuati fino ad esaurimento delle somme disponibili e secondo l’ordine di arrivo delle istanze all’ufficio Protocollo.

Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito del Comune, così come il modulo per le domande di rimborso.

“Anche quest’anno – spiega il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Sodero – garantiamo alle famiglie più bisognose il rimborso del costo di partecipazione ai campus estivi, che restano un supporto cruciale per quei nuclei in difficoltà che non potrebbero assicurare ai propri figli un periodo di socialità e svago durante le vacanze scolastiche. Non a caso, esiste questo fondo ministeriale che consente a noi e a tutti i Comuni italiani di offrire questo importantissimo sostegno, occasione di welfare concreto e immediato”.