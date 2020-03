Attività di sostegno nelle scuole, rinvio delle scadenze e nuove date per i corsi di specializzazione

L’emergenza coronavirus che si sta vivendo in questo periodo, non solo ha costretto gli italiani a rimanere a casa e di uscirvi solo ed esclusivamente in caso di necessità, ma ha altresì paralizzato il Paese che vede solo pochissimi esercizi commerciali aperti e ha chiuso scuole, università, rimandato concorsi pubblici, corsi ed esami per le abilitazioni professionali.

C’è tempo fino alle ore 24 del prossimo 30 aprile 2020 per partecipare al bando dell’Università del Salento che consente l’accesso al quinto ciclo dei corsi di formazione “per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”: il rinvio rispetto alla data inizialmente prevista (20 marzo) è stato disposto, sulla base di quanto stabilito nel DM 176 dell’11 marzo 2020, con apposito Decreto del Rettore Fabio Pollice.

Slittano, di conseguenza, anche le date per le prove selettive.

Test preliminari

I test preliminari si svolgeranno secondo il seguente calendario: Scuola dell’infanzia: 18 maggio 2020, ore 8.30; Scuola primaria: 18 maggio 2020, ore 14.30; Scuola secondaria di primo grado: 19 maggio 2020, ore 8.30; Scuola secondaria di secondo grado: 19 maggio 2020, ore 14.30.

Le prove scritte

Le prove scritte, invece, si svolgeranno: Scuola dell’infanzia: 28 maggio 2020, ore 8.30; Scuola primaria: 28 maggio 2020, ore 14.30; Scuola secondaria di primo grado: 29 maggio 2020, ore 8.30 e Scuola secondaria di secondo grado: 29 maggio 2020, ore 14.30

La prova orale

La prova orale, infine, si terrà nei giorni: Scuola dell’infanzia e primaria: 9 luglio 2020, dalle ore 8.30 e Scuola secondaria di primo e di secondo grado: 10 luglio 2020, dalle ore 8.30

Posti disponibili

I posti disponibili sono 150 per ciascun grado scolastico, mentre il coordinamento dei corsi è a cura della professoressa Stefania Pinnelli.

Si potrànno visionare il Bando completo e avere informazioni utili collegandosi al sito https://www.unisalento.it/corsi-sostegno; oppure consultare la video guida alla procedura di presentazione delle domande su https://youtu.be/pY_jc7Rnx2g.