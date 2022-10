Notti al chiaro di luna a Porto Cesareo, illuminazione spenta all’una per risparmiare

Il caro-energia e gas non pesa solo sulle famiglie, alla ricerca di suggerimenti e consigli per evitare bollette “salate”, come staccare le spine degli elettrodomestici che non usiamo, fare docce più brevi, lampadine a led e abbassare o spegnere il fuoco dopo l’ebollizione della pasta per risparmiare ai fornelli con piccoli stratagemmi domestici. Anche le amministrazioni comunali devono cercare di ridurre i costi per non pesare troppo sulle casse, già in difficoltà, e di conseguenza sulle spalle dei cittadini. Risparmiare energia elettrica è un obiettivo, quasi una mission per i Sindaci costretti ad ingegnarsi come possibile. Anche Porto Cesareo è scesa in campo con una serie di “accorgimenti”.

La Giunta comunale, infatti, ha appena approvato un atto deliberativo al fine di contenere i costi dell’energia elettrica dando indirizzo al settore LL.P.P. e manutenzione di avviare, a partire dal 01/11/2022, una serie di provvedimenti che permettano di accendere la pubblica illuminazione un’ora dopo il tramonto e spegnerla alle ore 01.00. Questo ad esclusione delle vie principali di accesso al paese, le rotatorie, strade di grande traffico e zone sensibili.

Ha inoltre dato indirizzo che venga predisposta l’accensione, lo spegnimento e la regolazione degli impianti degli edifici pubblici secondo disposizioni ministeriali.

“Ci scusiamo per eventuali inconvenienti, ma ci sembra utile per l’ambiente e necessario per le nostre tasche intervenire senza indugio”, ha dichiarato il sindaco Silvia Tarantino.