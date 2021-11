Rotatoria piazzale Rudiae, il gruppo Progetto città all’attacco: “Pericolosa e dannosa per i commercianti”

Criticità in termini di sicurezza e di disagi. E si torna a discutere sulla realizzazione della rotatoria di piazzale Rudiae. L’affondo è del gruppo consiliare Progetto città, che torna a puntare il dito sul rondò approvato dalla Giunta cittadina per snellire il traffico in un punto nevralgico della città, l’incrocio fra via Rudiae, piazzale Rudiae e via Marcianò. Secondo il gruppo cittadino, infatti, la realizzazione della rotonda – nonostante preveda spazi salva ciclisti e salva pedoni – non rispetterebbe gli standard di sicurezza e produrrebbe disagi ai commercianti della zona a causa della eliminazione delle aree di sosta funzionali a esigenze commerciali e alla fermata degli avventori.

“Affermiamo con chiarezza che il tema della pubblica sicurezza rappresenta una priorità alla quale nessun rappresentante istituzionale può sottrarsi – le parole di Marco Giannotta, Pierpaolo Patti e Carlo Mignone – ma – affermano – rileviamo come l’intervento di realizzazione della rotatoria presso Piazzale Rudiae-intersezione con via Marcianò, così come rappresentato dal progetto definitivo, approvato con Delibera di Giunta suddetta, è portatore di criticità in termini di sicurezza (pista ciclabile a ridosso di un passo carrabile di immissione in strada di auto provenienti dai box sottoposti al manto stradale e di pertinenza del palazzo sovrastante) e di disagi (presenti e soprattutto futuri) per gli operatori commerciali operanti sul luogo, riconducibili alla eliminazione di area di sosta funzionali al carico e scarico e alla sosta temporanea degli avventori”.

Il gruppo consiliare non ci sta e, nelle scorse ore, ha richiesto al Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Antonio De Matteis, la convocazione di una Commissione con finalità conoscitive del progetto e dei lavori da eseguire, alla presenza dei tecnici e dell’assessore di competenza. Già accolta e calendarizzata, ma comunque successiva all’inizio dei lavori.

Contestualmente è stata depositata dal gruppo un’interpellanza nei confronti della giunta cittadina, per sollecitare interventi supplementari a garanzia della sicurezza e della viabilità della zona. E non è stata fatta mancare la sottolineatura del rammarico per un modus operandi considerato poco inclusivo della comunità cittadina.

“Riteniamo – affermano i tre – che il mancato coinvolgimento della comunità residente e operante in Piazzale Rudiae, la mancata condivisione circa le modalità e tempistiche legate ad un siffatto intervento con le Commissioni Consiliari Permanenti (Lavori Pubblici e Traffico) e, soprattutto, l’evidente mancato coordinamento con il settore Sicurezza stradale del Comune di Lecce, ha certamente condotto a, evidenti, criticità e assenza di iniziative alternative, satisfattorie e compromissorie dei diversi interessi coinvolti”.

”Crediamo – concludono – che la condivisione con la cittadinanza, innanzitutto, e con gli organismi consiliari, in subordine, possa rappresentare la strada maestra dalla quale il “governo del cambiamento” non possa prescindere”.