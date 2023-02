Salentini lontani ma vicini, a Milano il party di Carnevale al sapore di divertimento

Manca davvero poco all’arrivo del carnevale 2023 (se non sapete come calcolare la data del carnevale, cliccate qui). Come spesso succede ogni anno, è un momento di ritrovo e condivisione con amici e parenti. È proprio nello spirito del divertimento e per portare un pezzo di casa e cuore lontano che il gruppo facebook “Salentinilontanimavicini” organizza a Milano il Carnival Party. L’evento è previsto per il prossimo 18 febbraio, nel weekend del carnevale. A fare da cornice sarà il Ristorante-pizzeria Govone Garden di Milano.

Non è la prima volta che il gruppo facebook organizza eventi per portare lo spirito del Salento nel capoluogo lombardo e sentirsi meno lontani da casa, a tanti chilometri dal Salento. Nell’arco di sei anni di attività, il gruppo è diventato un vero punto di riferimento, oltre ad aver attirato l’attenzione di testate giornalistiche e tanti nuovi iscritti.

Per acquistare il biglietto per partecipare all’evento, il numero da chiamare per info e prevendite è il 3346073815.

Una parte del biglietto verrà devoluta a “Cuore Amico”, l’associazione Onlus di Lecce. “Dopo tanti eventi realizzati con grande partecipazione dei Salentini e dei loro amici, era doveroso pensare anche a chi è meno fortunato di noi”, ha commentato Giorgio Tramacere, promotore della serata e amministratore del gruppo facebook “Salentinilontanimavicini”.

La serata, ovviamente, è aperta a tutti e sarà occasione di divertirsi e conoscere tanta gente, oltre a regalare un sorriso a tanti bambini dell’Associazione “Cuore Amico” – Progetto Salento Solidarietà. Per chi non potesse partecipare, è possibile effettuare una donazione.