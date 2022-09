Dalla parte di chi chiede aiuto, Salento Rinasce nomina Leccenews24 ambasciatore della solidarietà

È stato conferito a Leccenews24.it il riconoscimento da parte dell’Associazione Italia-Salento Rinasce per l’impegno costante sul territorio e per il ruolo attivo nella macchina della solidarietà. Da tempo, Leccenews24.it presta voce alle iniziative di solidarietà sul territorio, a sostegno delle persone più bisognose.

A ritirare il riconoscimento conferito dall’associazione salentina, l’editore Vincenzo Corona, nominato Ambasciatore della Solidarietà. Nel corso degli anni, dichiara l’associazione, “Leccenews24 ha dato voce agli ultimi, raccogliendo appelli dalle varie Associazioni presenti sul territorio, appelli grazie ai quali la macchina della Solidarietà ha potuto camminare nella risoluzione dei casi”.

Da sempre sensibili ai temi di solidarietà, Leccenews24.it accoglie sulle sue pagine le iniziative che vogliono avere un impatto positivo sulla società e sul territorio, sempre a difesa dei più bisognosi. Un ringraziamento all’Associazione Italia-Salento Rinasce guidata da Raffaele Longo per aver scelto Leccenews24.it come ambasciatore di solidarietà: il nostro impegno non si ferma qui.