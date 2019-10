«Dio vi benedica, vi sono vicina con la preghiera». È virale il saluto ‘rubato’ ad Antonietta, suora di clausura salentina

È di una dolcezza incredibile il saluto che rivolge a tutti Suor Antonietta, una suora di clausura di un noto monastero salentino. Non ha resistito al richiamo di uno strumento social quale per lei era il cellulare per mandare un saluto a tutti, una preghiera e una benedizione.

È diventato così virale il video della sorella. Dolce perché cerca quasi di sfuggire agli sguardi delle altre consorelle quasi stesse compiendo una marachella, un gesto che le avrebbe procurato qualche rimprovero e qualche sgridata.

‘Dio vi benedica’ dice sorridendo con gli occhi pieni di luce e di sorpresa.

Sembra strano a chi passa ‘connesso’ buona parte della sua giornata; sembra incredibile lo stupore della suora per chi è continuamente on line, per chi chatta, posta, condivide, naviga e messaggia.

Eppure per Suor Antonietta è un mondo evidentemente nuovo, particolare, misterioso e affascinante.

Un modo per entrare in contatto con quel mondo esterno che le suore non frequentano e che conoscono alla lontana, per sentito dire. Un modo per sentire il rumore del mondo che entra nei conventi come un silenzioso sottofondo.

Un sorriso sincero quella della suora, che si guarda intorno e manda a tutti il suo saluto: ‘Vi sono tanto vicino con la preghiera’ dice prima di ritornare alle sue quotidiane attività.

Una purezza d’animo che riconcilia con i tempi del disincanto e della cupezza.

Grazie per il tuo saluto Suor Antonietta, e grazie per le tue preghiere.